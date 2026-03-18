Обрат по казуса "Петрохан": Яни Макулев обяви, че се доверява на разследването

Обрат по казуса "Петрохан" - "Околчица". В дните преди и след откриването на труповете на тримата мъже в кемпера под върха, Яни Макулев, баща на 15-годишното момче, намерено заедно с Ивайло Калушев, се кълнеше, че има пълно доверие на мъжа. Днес обаче той разпространи позиция до медиите, в която заявява пълно доверие в разследването и прокуратурата. В отвореното писмо бащата призовава да се спрат спекулациите за секта и настоява Валери, който първи обвини Ивайло Калушев в сексуален тормоз, да даде показания.

Позицията е подписана от семейството на момчето и за контакт е даден телефон на бащата Яни. Но вчера майката и сестрата на 15- годишното дете подписаха искания до прокуратурата с коренно противоположна позиция. Те подлагат на съмнение ключови етапи в разследването и се настоява за още експертизи и разпити на свидетели, отправят се и много въпроси по вече проведеното разследване.

Според OFFNews няма информация дали майката и сестрата на Александър са променили мнението си или бащата говори от тяхно име без тяхно съгласие.

"Семейството (...) излиза с официална позиция с цел прекратяване на спекулациите, защитата на честта на детето и осигуряване на спокойствие за работата на разследващите органи. С настоящото писмо близките декларират фактическото състояние на случая, доверието си в Софийска окръжна прокуратура и намерението си да търсят правата си по съдебен път срещу всяка форма на клевета", пише в писмото от днес.

Публикуване пълния текст на позицията:

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Официална позиция на семейството на починалия 15-годишен Александър Макулев във връзка с разследването на случая.

ОТ: Семейството на Александър Макулев ДАТА: 18 март 2026 г.

ДО: Българска телеграфна агенция (БТА)

Национални и регионални медии

Държавни институции и политически партии

ЗА НЕЗАБАВНО ПУБЛИКУВАНЕ

Семейството на 15-годишния Александър, чийто случай стана обект на засилен обществен и медиен интерес, излиза с официална позиция с цел прекратяване на спекулациите, защитата на честта на детето и осигуряване на спокойствие за работата на разследващите органи. С настоящото писмо близките декларират фактическото състояние на случая, доверието си в Софийска окръжна прокуратура и намерението си да търсят правата си по съдебен път срещу всяка форма на клевета.

Текст на писмото:

ОТВОРЕНО ПИСМО

ОТ СЕМЕЙСТВОТО НА АЛЕКСАНДЪР (15 г.)

ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ДО РЪКОВОДСТВАТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ ДО ОБЩЕСТВЕНИТЕ ФИГУРИ И ИНСТИТУЦИИ

Уважаеми дами и господа,

В този момент на неописуема болка и траур, породени от трагичната загуба на нашия син и брат Александър, ние сме принудени да излезем с официална позиция. Причината е безпрецедентната вълна от спекулации, неверни твърдения и откровени клевети, които петнят паметта на едно невинно дете и задълбочават страданието на неговите близки.

С настоящото категорично заявяваме:

Относно съдебно-медицинските факти: По тялото на Александър няма следи от сексуално посегателство – нито към момента на настъпване на смъртта, нито в какъвто и да е период преди това. Всякакви внушения в обратната посока са не само лъжа, но и жестоко посегателство върху честта на нашето дете.

Относно финансови злоупотреби: От семейството на Александър никога не са искани или вземани пари под каквато и да е форма, свързана с неговите убеждения или занимания.

Относно социалния живот на детето: Александър беше интегриран млад човек. Той посещаваше училище, поддържаше социални контакти с връстници и живееше пълноценен живот, съобразен с неговата възраст.

Относно духовните му търсения: Александър бе обучаван в принципите на будизма – едно от най-големите световни духовни течения, изповядваща мир, състрадание и етика. Опитите това да бъде представено като нещо "подмолно" или "сектантско" са проява на дълбоко непознаване на световната култура.

ПОДКРЕПА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕТО И ПРОЦЕСУАЛНИ ДЕЙСТВИЯ: Изказваме своето пълно удовлетворение от решението за обединяване на разследванията и определянето на прокурорски екип от Софийска окръжна прокуратура. Изразяваме безрезервно доверие в безпристрастността, професионализма и личните качества на определените прокурори.

В тази връзка информираме за следните предприети стъпки:

Подали сме официално искане лицето Валери Андреев да бъде призовано като свидетел и на същия да бъдат направени медицински прегледи и комплексна психиатрична експертиза относно неговите твърдения. Изискали сме и проверка на всички финансови документи за дарения от семейство Андрееви към Ивайло Калушев.

Поискали сме официално съдействие от най-авторитетните теолози по будизъм в Европа и САЩ. Към момента очакваме тяхното финално съгласие, за да бъдат конституирани като ad-hoc вещи лица по делото. Целта е да се предостави компетентна и обективна научна експертиза, която да изключи всякакви спекулативни интерпретации на духовните занимания на Александър.

ПРИЗИВ ЗА МЕДИЕН КОМФОРТ И ЕТИКА: Обръщаме се към обществеността и медиите с молба да осигурят необходимия медиен комфорт, за да може прокурорският екип да си свърши работата необезпокоявано. Настояваме за незабавно прекратяване на употребата на квалификации като "педофили" и "секта". Ще търсим правата си по съдебен път срещу всеки, който петни паметта на Александър.

АПЕЛИРАМЕ ЗА УВАЖЕНИЕ: Молим за елементарна човешка етика към чувствата на семейството и най-вече към майката на Александър. Настояваме снимките на детето да бъдат свалени от всички платформи, които нямат изричното ни съгласие.

Вече сме подали молба до Прокуратурата за разрешение за публично оповестяване на цялата съдебно-медицинска експертиза, или части от нея, с което публикуване да се сложи край на всякакви спекулации по въпроса, като едновременно с това информираме, че предприемаме стъпки за организирането на достойно изпращане на нашия син и брат в последния му път.

С уважение, Семейството на Александър Макулев.

Припомняме, че в първите дни, след като трите трупа бяха намерени до х. "Петрохан", Яни Макулев обяви, че синът му е заедно с Ивайло Калушев, не са се чували от дни, но е спокоен, тъй като детето е с неговият приятел.

"Индикация от гледна точка на факти, на местоположение, нямам. Имам само вътрешен усет, като баща и спортист, това хората трудно ще го разберат, но това е усещането ми, както и на цялото ми семейство. Познавам Калушев от 35 години", заяви той, а на следващия ден каза, че е "дори още по-спокоен".

Часове след като телата бяха намерени в кемпер под връх "Околчица", Макулев каза, че "изобщо не е променил мнението си за Калушев". След това той започна да публикува текстове и статии на страницата си във Facebook, които се съмняват в действията на разследващите и отхвърлят тяхната версия за "самоубийство".

Какво е довело до промяната на позицията му, не е ясно.