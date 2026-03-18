Кой е виновен и за какво да следим след смъртния случай след хиалурон в гърдите

"Медицински надзор" започна проверка на случая, при който млада жена почина след поставяне на хиалурон в гърдите. Лекари предупреждават да не се доверяваме на масирани реклами в социалните мрежи за естетически процедури, без да сме проучили лекаря.

"Трябва всички пациенти задължително да проверяват лекарите, на които се доверяват. Информация за всеки един от нас можете да намерите в социалните мрежи, в сайтовете. У нас право да поставят филъри и ботокси имат единствено дерматолозите и пластичните хирурзи", заяви началникът на Клиниката по изгаряния и пластична хирургия в болница "Пирогов" проф. д-р Мая Аргирова пред Bulgaria ON AIR.

Тя бе категорична, че не може лекар, който няма медицинска дейност в лечебно заведение, в частен кабинет, да не бъде контролиран.

"Въпросният лекар си е качил цени на процедури, които некоректно се правят. Поставянето на филъри в гърдите е абсолютно недопустимо. Това е инвазивна процедура, трябва да се прави от лекар с посочените от мен специалности и при пълна стерилност. Не може да се правят експерименти с хора и да се жертва човешки живот", настоя проф. д-р Аргирова.

Адвокат Мария Петрова на свой ред посочи, че сме превърнали дерматологията и пластично-възстановителната хирургия в предимно естетична и сме забравили за индикациите в медицината.

По думите ѝ контролът, който трябва да се упражнява, идва на ниво медицински стандарти и в България имаме огромен проблем с това.

Има специалности, в които те липсват, а има и такива, които си позволяват да надграждат нормативната уредба над закона, алармира адв. Петрова.

Проф. д-р Мая Аргирова отбеляза, че за всяка оперативна намеса и процедура се изискват индикации, съобразени и с желанието на пациента.

"Няма как да избегнем това, че има хора, особено жени, които са готови на всичко, за да получат желаната от тях интервенция. В 21 век това е грижа на самия пациент. Не съм изненадана, че това (поставянето на хиалурон в гърдите - бел. ред.) е потърсено от тази пациентка и е допуснато. Грижата за здравето е предимно на пациентите. Отговорност на лекарите е да ни информират за рисковете", коментира тя.