Откриха човешки кости в изкуствено езеро на Халкидики

Зловеща находка е била открита в изкуствено езеро на хотел в Ситония – средния ръкав на Халкидическия полуостров в Северна Гърция, съобщават местните медии.
Както пише солунският портал thestival.gr, по информация на полицейски източници на дъното на езерото са били открити череп и кости.
Според сведенията частите от скелета са били намерени по време на дейности по почистването на езерото.
Властите смятат, че черепът и костите са човешки, като не изключват те да са били на дъното на езерото в продължение на много години, защото досега езерото не е било почиствано.
Костите са предадени за изследване на Съдебномедицинската служба в Солун.
(БТА)
