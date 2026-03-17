Зад кулисите на надпреварата Русия да бъде изключена от световния интернет

Очаква се Кремъл да засили репресиите срещу Telegram – една от най-използваните платформи за съобщения в Русия. Този ход може да подхрани ескалиращата борба за цензура, като мястото на Русия в света виси на косъм. Несигурността засяга граждани от всички слоеве на обществото, от възрастните хора до потребителите, които са запознати с технологиите.

Антон, 44-годишен руски войник, който ръководи цех, отговорен за ремонта и доставката на дронове, беше на кухненската си маса, когато миналия месец научи, че SpaceX на Илон Мъск е прекъснала достъпа до терминалите на Starlink, използвани от руските сили. Той потърси алтернативи, но никоя не предлагаше неограничен интернет, плановете за данни бяха ограничителни, а покритието не се простираше до районите на Украйна, където действаше неговата част.

Не само американските технологични мениджъри ограничават комуникационните възможности на руснаците. Дни по-късно руските власти започнаха да забавят достъпа в цялата страна до приложението за съобщения Telegram, услугата, която войските на фронта използват, за да се координират директно помежду си и да заобикалят по-бавните вериги на командване, пише BI.

„Цялата военна работа минава през Telegram – цялата комуникация“, каза Антон, чието име е променено, защото се страхува от репресии от страна на правителството, в гласови съобщения, изпратени чрез приложението до POLITICO. „Това би било като да простреляш цялата руска армия в главата.“

Telegram ще се присъедини към редицата приложения на началния екран, които са станали безполезни за руснаците. Политиците в Кремъл вече са блокирали или ограничили достъпа до WhatsApp, заедно с Facebook и Instagram на майка-компанията Meta, LinkedIn на Microsoft, YouTube на Google, FaceTime на Apple, Snapchat и X, което, подобно на SpaceX, е собственост на Мъск. Приложенията за криптирани съобщения Signal и Discord, както и японското Viber, са недостъпни от 2024 г.

Миналият месец президентът Владимир Путин подписа закон, изискващ от телекомуникационните оператори да блокират мобилния и фиксирания интернет достъп по искане на Федералната служба за сигурност. Малко след влизането му в сила на 3 март жителите на Москва съобщиха за широко разпространени проблеми с мобилния интернет, обажданията и текстовите съобщения при всички големи оператори в продължение на няколко дни, като прекъсванията засегнаха мобилните услуги и Wi-Fi дори вътре в Държавната дума.

Тези решения оставиха руснаците все по-изолирани както от външния свят, така и един от друг, което усложни координацията на бойното поле и наруши онлайн общностите, които организират доброволческа помощ, набиране на средства и дискусии за военните усилия. Задълбочаващата се цифрова изолация може да превърне Русия в нещо подобно на „голяма, въоръжена с ядрено оръжие Северна Корея и младши партньор на Китай“, според Александър Габуев, директор на Карнеги Русия-Евразия Център, базиран в Берлин.

През април се очаква Кремъл да ескалира кампанията си срещу Telegram — вече една от най-популярните платформи за съобщения в Русия, но сега, при липсата на други опции за социални медии, централен център за новини, бизнес и развлечения. Възможно е платформата да бъде напълно блокирана. Това вероятно ще подхрани ескалиращата борба между държавната цензура и инструментите, които хората използват, за да я заобикалят, като мястото на Русия в света виси на косъм.

„Превърна се във война“, каза Михаил Климарев, изпълнителен директор на „Общество за защита на интернет“, група за цифрови права, която наблюдава инфраструктурата на цензурата в Русия. „Партизанска война. Те преследват VPN-ите, които могат да видят, блокират ги — а „партизаните“ бягат, строят нови бункери и се връщат.“

На 4 февруари SpaceX затегна системата за удостоверяване, която терминалите на Starlink използват, за да се свързват със сателитната му мрежа, въвеждайки по-строга проверка за регистрираните устройства. Промяната ефективно блокира много терминали, управлявани от руски подразделения, разчитащи на неразрешени връзки, като намали трафика на Starlink в Украйна с около 75 процента, според анализ на интернет трафика от Дъг Мадори, анализатор в американската фирма за мониторинг на мрежи Kentik.

Този ход хвърли руските операции в хаос,

което позволи на Украйна да постигне успехи на бойното поле. Русия се обърна към временно решение, широко използвано преди сателитният интернет да стане опция: прокарване на оптични кабели от тиловите райони към позициите на фронтовата линия.

Дотогава терминалите на Starlink позволяваха на операторите на дронове да предават видео на живо чрез платформи като Discord, която е официално блокирана в Русия, но все още понякога се използва от руската армия чрез VPN, към командири на различни нива. Командирът на батальон можеше да наблюдава развоя на атаката в реално време и да дава указания — „враг пред нас“ или „завийте наляво“ — по радиото или Telegram. Това, което преди изискваше редица одобрения, сега можеше да се случи за минути. Приложенията за съобщения, свързани със сателит, се превърнаха в най-бързия начин за предаване на координати, изображения и данни за целите.

Но на 10 февруари Roskomnadzor, руският регулатор в областта на комуникациите, започна да забавя Telegram за потребителите в цяла Русия, позовавайки се на предполагаеми нарушения на руското законодателство. Руската медия RBC съобщи, позовавайки се на два източника, че властите планират да затворят Telegram в началото на април – макар и не на фронтовата линия.

В средата на февруари министърът на цифровото развитие Максут Шадаев заяви, че правителството все още не възнамерява да ограничава Telegram на фронта, но се надява военнослужещите постепенно да преминат към други платформи. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви тази седмица, че компанията може да избегне пълна забрана, като спазва руското законодателство и поддържа това, което той описа като „гъвкав контакт“ с властите.

Роскомнадзор обвини Telegram, че не защитава личните данни, не се бори с измамите и не предотвратява използването му от терористи и престъпници. Подобни обвинения бяха отправени и към други чуждестранни технологични платформи. През 2022 г. руски съд определи Meta като „екстремистка организация“, след като компанията заяви, че временно ще позволи публикации, призоваващи към насилие срещу руски войници в контекста на войната в Украйна — решение, което властите използваха, за да оправдаят блокирането на Facebook и Instagram в Русия и да увеличат натиска върху другите услуги на компанията, включително WhatsApp.

Основателят на Telegram Павел Дуров, предприемач от руски произход, който в момента живее в Обединените арабски емирства, казва, че ограничаването се използва като претекст, за да се насочат руснаците към контролирано от правителството приложение за съобщения, предназначено за наблюдение и политическа цензура.

Това приложение е MAX, което беше пуснато през март 2025 г. и е сравнявано с китайското WeChat по отношение на амбицията си да утвърди местна цифрова екосистема. Властите все повече насочват руснаците към MAX чрез работодатели, чатове в кварталите и портала за държавни услуги Gosuslugi — където гражданите изтеглят документи, плащат глоби и запазват часове — както и чрез банки и търговци на дребно. Разработчикът на приложението, VK, отчита бърз ръст на потребителите, макар че тези цифри са трудни за независима проверка.

„Те не просто оставиха хората да се оправят сами – може да се каже, че ги водеха за ръка през този процес на адаптация, като им предлагаха алтернативи“, каза Денис Волков, социолог от Центъра „Левада“, който е изследвал нагласите на руснаците към използването на технологии. Стратегията, каза той, е била да се предостави руска или подкрепена от държавата алтернатива за мнозинството, като в същото време не се стига до пълно криминализиране на алтернативните решения за по-технологично грамотните потребители, които не искат да преминат към новото приложение.

Елена, 38-годишна жителка на Екатеринбург, чието фамилно име не се споменава, защото се страхува от репресии от страна на правителството, каза, че основното училище на дъщеря ѝ е преместило официалната комуникация от WhatsApp към MAX, без да се консултира с родителите. Тя държи MAX инсталиран на отделен таблет, който стои предимно в чекмедже – вариант на това, което някои руснаци наричат „MAXophone“ – устройства, предназначени единствено за това приложение, без да се съхраняват други данни на тези телефони поради (много реалния) страх, че правителството може да получи достъп до тях.

Състезанието във VPN

За разлика от централизираната „Велика защитна стена“ на Китай, която филтрира трафика на цифровите граници на страната, руската система работи вътрешно. Интернет доставчиците са задължени да пренасочват трафика през инсталирано от държавата оборудване за дълбока инспекция на пакети, способно да контролира и анализира потоците от данни в реално време.

Архитектурата позволява на властите да забавят услугите, без официално да ги забраняват – тактика, използвана срещу YouTube, преди уеб адреса му да бъде премахнат от управляваните от правителството сървъри за домейн имена миналия месец. Руското законодателство изрично предоставя на правителството правомощия за блокиране на уебсайтове на основания като екстремизъм, тероризъм, незаконно съдържание или нарушения на разпоредбите за данните, но не дефинира ясно забавянето – забавяне на трафика, вместо да го блокира напълно – като официален механизъм за прилагане. „Забавянето не е описано никъде в законодателството“, каза Климарев. „Това е натиск без процедура.“

През септември Русия забрани рекламата на услуги за виртуални частни мрежи, които гражданите използват, за да заобикалят наложените от правителството ограничения върху определени приложения или сайтове. Според оценката на Климарев, приблизително половината от руските интернет потребители вече знаят какво е VPN, а милиони плащат за такава услуга. Проучване, проведено миналата година от „Левада Център“ – единствената голяма независима социологическа агенция в Русия – сочи, че редовното използване е по-ниско, като около една четвърт от руснаците са заявили, че са използвали VPN услуги.

Руските съдилища могат да третират използването на инструменти за анонимизация като утежняващ фактор при определени престъпления — мерки, които сигнализират за нарастващ натиск върху технологиите за заобикаляне, без официално да ги обявяват за незаконни. През февруари Федералната антимонополна служба започна това, което изглежда е първото дело срещу медия за популяризиране на VPN, след като регионалното издание „Сердитая Чувашия“ рекламира такава услуга в канала си в Telegram.

Проучвания от последните години показват, че много руснаци, особено по-възрастните граждани, подкрепят по-строгото регулиране на интернет, като често посочват измамите, екстремизма и онлайн безопасността. Това настроение дава на властите политическо пространство да засилят контрола, дори когато ограниченията са непопулярни сред по-технически грамотните потребители.

Въпреки това забавянето на Telegram предизвика критики от неочаквани кръгове, включително от Сергей Миронов, дългогодишен съюзник на Кремъл и лидер на партията „Справедлива Русия“. В изявление, публикувано в канала му в Telegram на 11 февруари, той разкритикува регулаторите, стоящи зад тази мярка, като ги нарече „идиоти“ и ги обвини, че подкопават войниците на фронта. Той заяви, че войските разчитат на приложението, за да комуникират с близките си и да организират набиране на средства за военните усилия, като предупреди, че ограничаването му може да струва човешки животи. Докато хвалеше подкрепяното от държавата приложение за съобщения MAX, той изтъкна, че руснаците трябва да имат свободата да избират кои платформи да използват.

Провоенните канали в Telegram представят техниките на правителството за блокиране като саботаж на военните усилия. Иван Филипов, който следи влиятелните военни блогъри в Русия, заяви, че реакцията в тази екосистема към новините за Telegram е била инстинктивна „ярост“.

За разлика от Starlink, чието прекъсване може да се приписва на чужда компания, ограниченията върху Telegram се разглеждат като самоналожени. Блогърите обвиняват регулаторите, че подкопават военните усилия. Telegram се използва не само за координация на бойното поле, но и за мрежи за набиране на средства от доброволци, които осигуряват основна логистика, която държавата не покрива надеждно — от транспортни средства и гориво до бронежилетки, материали за окопи и дори оборудване за евакуация. Telegram служи като основен център за дарения и отчитане пред поддръжниците.

„Ако прекъснете Telegram в Русия, прекъсвате набирането на средства“, каза Филипов. „А без набиране на средства много подразделения просто не функционират.“

Малцина в тази общност имат доверие в MAX,

като посочват технически недостатъци и опасения за поверителността. Тъй като MAX работи съгласно руските закони за съхранение на данни и е интегриран с държавните служби, мнозина предполагат, че комуникациите им биха били достъпни за властите.

Филипов каза, че видните защитници на приложението са предимно фигури, свързани с държавните медии или президентската администрация. „Сред независимите военни блогъри не съм видял нито един човек, който да го подкрепя“, каза той.

Малки групи активисти се опитаха да организират митинги в поне 11 руски града, включително Москва, Иркутск и Новосибирск, в защита на Telegram. Властите отхвърлиха или попречиха на повечето от предложените демонстрации – в някои случаи, позовавайки се на ограниченията по време на пандемията, метеорологичните условия или неясни опасения за сигурността – а в няколко случая отмениха вече издадени разрешения. В Новосибирск полицията задържа около 15 души преди планиран митинг. Въпреки че малък брой протести бяха официално одобрени, в крайна сметка не се състояха мащабни демонстрации.

Новият закон, подписан миналия месец, позволява на Федералната служба за сигурност на Русия да разпореди на телекомуникационните оператори да блокират мобилния и фиксирания достъп до интернет. Песков, говорителят на Кремъл, заяви, че последващите прекъсвания на услугата в Москва са свързани с мерки за сигурност, насочени към защита на критичната инфраструктура и противодействие на заплахите от дронове, добавяйки, че такива ограничения ще останат в сила „колкото е необходимо“.

На практика прекъсванията рядко водят до пълно прекъсване на комуникациите. Повечето са насочени към мобилния интернет, а не към всички услуги, докато гласовите повиквания и SMS-ите често продължават да функционират. Някои местни уебсайтове и приложения — включително правителствени портали или банкови услуги — могат да останат достъпни чрез „бели списъци“, което означава, че властите позволяват на определени услуги да продължат да функционират, дори когато по-широкият достъп до интернет е ограничен. Ограниченията обикновено са локализирани и временни, засягащи конкретни региони или части от градове, а не цялата страна.

Прекъсванията на интернет все повече се превръщат в инструмент за контрол извън рамките на отделните платформи. Изследване на независимия медиен канал Meduza и мониторинговия проект Na Svyazi е документирало десетки регионални прекъсвания на интернет и ограничения на мобилните мрежи в цяла Русия, като прекъсванията се случват редовно от май 2025 г.

Прекъсването на комуникациите и несигурността относно това какво ще се случи по-нататък засяга живота на всички граждани – от възрастните хора, които се мъчат да се свържат с членове на семейството си в чужбина, до технически грамотните потребители, които жонглират със SIM карти и втори телефони, за да останат свързани. Според търговци, интервюирани от RBC, търсенето на остарели комуникационни устройства – включително уоки-токи, пейджъри и стационарни телефони – както и на хартиени карти, се е увеличило, тъй като мобилните мрежи стават все по-ненадеждни.

„Чувствам се, сякаш се изолираме“, каза 35-годишният Дмитрий, който разделя времето си между Москва и Дубай и чието фамилно име не се споменава, за да се защити самоличността му от евентуални репресии от страна на правителството. „Сякаш си копаем суверенен гроб.“

Тези, които следят руското обществено мнение, казват, че моделът е постоянен: раздразнение, последвано от адаптация. Когато Instagram и YouTube бяха блокирани или забавени през последните години, аудиторията им бързо се сви, тъй като потребителите мигрираха към алтернативни услуги, вместо да се мобилизират срещу ограниченията.

Засега затягането на цифровите ограничения в Русия прилича повече на контролирана ескалация, отколкото на пълна изолация. Официалните лица отричат планове за пълно изключване, а дори критиците казват, че пълно прекъсване би парализирало банковото дело, логистиката и външната търговия.