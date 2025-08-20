Сандов: България е бедна на водни ресурси, кризата ще се задълбочи

Водната криза в Плевен удари рекордно рано, а експертите алармират, че текущите мерки са само палиативни. В предаването “България сутрин” бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов припомни, че от миналата година е предупреждавал, че в места като Плевен ще има такива проблеми.

"Друг е въпросът е дали бяха взети адекватните мерки. Не съм бил в ролята, в която да мога да реагирам на този проблем. Управлението на водите е пръснато в много и различни ведомства, като онова, което отговаря за ВиК, е МРРБ. В Министерството на околната среда и водите има ангажимент към обемите вода в комплексните и значими язовири, като в момента няма някой от тях, който да предизвиква водна криза", обясни Сандов.

"Комисията по околната среда и водите не е онази, която трябва да набележи мерките. За пореден път се вижда как популизмът на Пеевски и неговите "скрити лостове" за влияние успяват да предизвикат едно извънредно заседание на не тази, която правилната комисия в НС. Трябваше да се свика извънредно заседание на Комисията по регионално развитие. Топката е в полето на изпълнителната власт, а не на Народното събрание", допълни бившият министър.

Според Сандов сондажите са палиативни мерки.

"Те са по-скоро, за да стигне гражданското напрежение, но чрез това няма да потече вода в чешмите на хората. Самите работници и експерти, които са на терен и правят тези сондажи, казват, че количеството вода, което може да бъде извадено от тези подпочвени нива, са недостатъчни, за да се задоволят нуждите. Отделно, тук отново си говорим за подпочвени води, заради които засушаването и климатичната криза не биха осигурили достатъчно вода на Плевен. На града е необходим водоизточник, който е голям като обем и не е свързан с подпочвените води", подчерта Сандов пред Bulgaria ON AIR.

Бившият министър смята, че идеята за язовир Черни Осъм е популистка идея и е нереализируема. “Първо заради местоположението, в което се намира, отделно - построяването на един такъв язовир отнема повече от 10 години. Ние за последните 35 години имаме само един въведен в експлоатация. България е бедна на водни ресурси и трябва да се насочим към по-добра ефективност на използването на водите, както и осигуряването на големи водоизточници. В момента има много вода в язовири, които не са за питейни и битови нужди. Тези язовири могат да бъдат прекатегоризирани", поясни той.

Сандов е на мнение, че е необходима дългосрочна визия. “Трябва да споменем и река Дунав, защото тя осигурява 82% от водите на България. Ако ние извадим река Дунав, не просто се превръщаме в най-бедната държава на водни ресурси, но и ще имаме много малко вода. Използването на река Дунав е недостатъчно ефективно. Преди години област Разград видя в това възможност и осигури своята вода оттам”.

Екс министърът изрази мнение, че в краткосрочен план трябва да се вземат мерки с течовете. "Загубите се покриват от потребителите и със сигурност ВиК операторите трябва да имат по-високо ниво на отговорност, но и политическата отговорност е ключово важна. Виждаме, че това правителство не си го е поставило като приоритет, мерките, които се вземат, не са достатъчно адекватни, те са пожарни - действа се след събитията. Имаме райони в България, където не е падала и капка дъжд от много време", категоричен е Сандов.

От думите му става ясно, че премахването на мъртвия обем от язовир би струвало скъпо, а 10% от населените места у нас не са обхванати от ВиК оператор, или 40 000 души.

Сандов прогнозира, че водната криза ще се задълбочи през септември, а е възможно през октомври да е пикът, като той очаква 10% от българите у нас да бъдат на воден режим.

Гледайте видео с целия разговор.