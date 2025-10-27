IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Над 100 българки са част от джебчийската мафия в Европа, разкриха кои са СНИМКИ

Самоличностите им бяха разкрити от групата в Instagram Patrullamadrid

27.10.2025 | 15:32 ч. 61
Стефка, Албена, Евгения, Румяна - това са само част от имената на близо 100 българки, които оперират в най-голямата мрежа за джебчии в Европа. 

Самоличностите им, придружени с техни снимки, бяха разкрити от групата в Instagram Patrullamadrid.

Според описанието на публикацията над 100 жени от българската мафия крадат всеки ден в магазини, автобуси и метрото.

"Виж ги, разпознай ги и сподели, за да не продължават безнаказано", призовават от Patrullamadrid на няколко езика. 

