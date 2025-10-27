Над 100 българки са част от джебчийската мафия в Европа, разкриха кои са СНИМКИ

Стефка, Албена, Евгения, Румяна - това са само част от имената на близо 100 българки, които оперират в най-голямата мрежа за джебчии в Европа.
Самоличностите им, придружени с техни снимки, бяха разкрити от групата в Instagram Patrullamadrid.
Според описанието на публикацията над 100 жени от българската мафия крадат всеки ден в магазини, автобуси и метрото.
"Виж ги, разпознай ги и сподели, за да не продължават безнаказано", призовават от Patrullamadrid на няколко езика.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.