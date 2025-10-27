Сергей Тихановски: Към политическите затворници в Беларус се отнасят по-лошо отколкото към убийците

“Към политическите затворници в Беларус се отнасят по-лошо отколкото към убийците или маниаците,“ заяви в ексклузивно интервю пред Милена Милотинова и предаването “Брюксел 1” Сергей Тихановски – опозиционен лидер, който престоя пет години в затвора, след като през 2020 година щеше да се кандидатира за президент срещу Александър Лукашенко, но беше арестуван. След вкарването му в затвора неговата съпруга стана кандидат за президент.

“В затвора в Беларус хората се намират в ужасни условия”, добавя опозиционерът Тихановски.

Времето зад решетките

Той разказа и за своя престой зад решетките.

"Около пет години бях затворен в единична килия. От тях последните две бях затворен в режим "инкомуникадо" - това означава никакви писма, никакви телефонни обаждания, не допускаха адвокатите ми, отказваха ми да се срещна със свещеник, нямах възможност да се изповядам, не можах да обжалвам решения на администрацията... Не можех да си купя нито тоалетна хартия, нито сапун, нито паста за зъби или четка - нещо, което можеха да правят другите затворници. И това е само малка част от нещата", разказа още Тихановски пред Bulgaria ON AIR.

“Настаняването в единична килия е също един вид изтезание. Понякога килията беше само 6 кв. м, понякога малко повече. Периодично администрацията се гаври с политическите затворници. За всяко нарушение, което сами си измисляха, те слагаха в изолатор. В изолатора спиш на дъски или върху метал, или бетон. Няма възглавница или одеяло, с което да се завиеш. Много е студено. През нощта, за да можеш да заспиш, трябва първо да направиш лицеви опори или да клякаш, след което да легнеш и да поспиш поне час. После от студа ти се схващат ръцете и краката. После пак ставаш и започваш да правиш упражнения и така цяла нощ,“ разказа Тихановски и добави:

“През деня наровете ги прибират и ти можеш само да стоиш или да седиш на едно малко желязно столче. В такива условия някои хора стоят и пет години. На мен ми провървя, аз се намирах в такъв изолатор малко повече от половин година. Този натиск, който се оказва върху политическите затворници, има два вектора. Първият е самите политическите затворници, които се намират в тези условия. Те могат да се пречупят, да имат сериозен проблем със здравето. Но вторият момент са роднините, които не получават никаква информация за своя близък, които се безпокоят, които си мислят, че той е умрял.“

На въпрос на Милена Милотинова какво би казал на всички политически затворници в Беларус, ако има възможност, опозиционният лидер отговори, че хората искат санкциите да продължат, да няма легитимиране, да няма отмяна на санкциите, за да не бъдат техните усилия и най-вече страдания напразни.

"Но има хора, които се пречупиха и не трябва да ги съдим. Има случаи, когато режимът може и да не пребива затворниците. Първо вкара в затвора мъжа, после децата, отнема им родителските права и децата. Такова състояние, за да не се пречупи, трябва да си не железен, а направо титанов човек", добави той.

На финала Тихановски сподели, че в момента събира своя екип и планира да действа по-нататък като политик.

Гледайте целия разговор във видеото.