IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 85

Ревниво петгодишно хвърли новороденото си братче от петия етаж

Инцидентът е станал в Русия

27.10.2025 | 15:16 ч. 27
Снимка: Pixabay/ jrlopezjrs

Снимка: Pixabay/ jrlopezjrs

Петгодишно дете хвърли новородено през прозорец на четвъртия етаж в жилищна сграда в Русия. Бебето е загинало. Разследващите подозират ревност като мотив.

Според властите трагедията се е случила в село в руската република Татарстан.

Майката е оставила децата си сами вкъщи, докато съпругът ѝ е бил на работа. Минувачи чули писъци от прозорец. А след това открили бебето да лежи неподвижно на земята.

Те веднага са се свързали със службите за спешна помощ. Лекарите обаче могли само да констатират смъртта на 21-дневното бебе.

То е паднало от 12 метра височина.

Образувано е наказателно производство. Майката на децата е арестувана по обвинения в небрежност и е изправена пред затвор.

Мотивът за престъплението все още не е ясен. Разследващите разследват дали петгодишното дете е ревнувало от новороденото.

„Момичето се разстроило, че в апартамента има друго дете и от ревност е хвърлило бебето през прозореца", се посочва в доклад, цитиран местните медии и RTL.

Разследващите установяват и защо майката е оставила децата си без надзор у дома, пише bTV. 

Според доклад тя е била на гости на приятелка.

„Поведението на родителите, които са оставили децата сами, се разследва, но се разследват и други сценарии", посочват органите на реда.

„Призовавам всички родители да бъдат бдителни и никога да не оставят децата си сами", заявяват още представители на властите.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

бебе Русия инцидент новородено бебе
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem