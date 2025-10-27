Ревниво петгодишно хвърли новороденото си братче от петия етаж

Петгодишно дете хвърли новородено през прозорец на четвъртия етаж в жилищна сграда в Русия. Бебето е загинало. Разследващите подозират ревност като мотив.

Според властите трагедията се е случила в село в руската република Татарстан.

Майката е оставила децата си сами вкъщи, докато съпругът ѝ е бил на работа. Минувачи чули писъци от прозорец. А след това открили бебето да лежи неподвижно на земята.

Те веднага са се свързали със службите за спешна помощ. Лекарите обаче могли само да констатират смъртта на 21-дневното бебе.

То е паднало от 12 метра височина.

Образувано е наказателно производство. Майката на децата е арестувана по обвинения в небрежност и е изправена пред затвор.

Мотивът за престъплението все още не е ясен. Разследващите разследват дали петгодишното дете е ревнувало от новороденото.

„Момичето се разстроило, че в апартамента има друго дете и от ревност е хвърлило бебето през прозореца", се посочва в доклад, цитиран местните медии и RTL.

Разследващите установяват и защо майката е оставила децата си без надзор у дома, пише bTV.

Според доклад тя е била на гости на приятелка.

„Поведението на родителите, които са оставили децата сами, се разследва, но се разследват и други сценарии", посочват органите на реда.

„Призовавам всички родители да бъдат бдителни и никога да не оставят децата си сами", заявяват още представители на властите.