IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 76

Потребителската кошница запазва стойността си

През последната седмица тя е била 97 лв.

27.10.2025 | 15:24 ч. 12
БГНЕС

БГНЕС

Председателят на Държавата комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов заяви, че цената на потребителската кошница с основните храни на едро запазва стойността си от 97 лв. през последната седмица. Иванов добави, че продължават да растат цените на плодове и зеленчуци в началото на есенно-зимния период.

"Вече имаме всички условия да наблюдаваме наченки на началото на процеса на есенно-зимното поскъпване, тъй като сезонният фактор, най-малкото, започва вече да влияе доста сериозно и особено при плодовете и зеленчуците”, заяви Иванов и добави, че има словесна спекула.

“Пазарът реагира доста различно от това, което се говори. Имаме в момента едно нормално пазарно взаимодействие. Пазарният сблъсък е чист. Нямаме външни паразитни влияния и от гледна точка на еврозоната изобщо не се е отразило”, каза още Иванов, цитиран от БНР.

Свързани статии

 
Растат цените на домати, краставици, пипер и тиквички. Поскъпват свинското месо, ориза, прясното и киселото мляко.

По-ниски са цените на кашкавал, сирене, пилешко месо, олио и захар.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ДКСБТ потребителска кошница цени продукти Владимир Иванов плодове зеленчуци млечни продукти
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem