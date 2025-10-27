Потребителската кошница запазва стойността си

Председателят на Държавата комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов заяви, че цената на потребителската кошница с основните храни на едро запазва стойността си от 97 лв. през последната седмица. Иванов добави, че продължават да растат цените на плодове и зеленчуци в началото на есенно-зимния период.

"Вече имаме всички условия да наблюдаваме наченки на началото на процеса на есенно-зимното поскъпване, тъй като сезонният фактор, най-малкото, започва вече да влияе доста сериозно и особено при плодовете и зеленчуците”, заяви Иванов и добави, че има словесна спекула.

“Пазарът реагира доста различно от това, което се говори. Имаме в момента едно нормално пазарно взаимодействие. Пазарният сблъсък е чист. Нямаме външни паразитни влияния и от гледна точка на еврозоната изобщо не се е отразило”, каза още Иванов, цитиран от БНР.

Растат цените на домати, краставици, пипер и тиквички. Поскъпват свинското месо, ориза, прясното и киселото мляко.

По-ниски са цените на кашкавал, сирене, пилешко месо, олио и захар.