МС стартира процедура за избор на железопътни превозвачи

Договорите с избраните ща бъдат за срок от 12 години

20.08.2025 | 12:15 ч. Обновена: 20.08.2025 | 12:49 ч. 3
БГНЕС

Правителството одобри провеждането на процедура за избор на превозвачи за извършване на обществени услуги с железопътен транспорт. Тя е част от реформите в Националния план за възстановяване и устойчивост, където е записано, че следващите договори за жп превоз ще бъдат възложени чрез открита състезателна процедура.

Услугата ще бъде възложена от държавата чрез дългосрочни договори - за срок от 12 години, с период на мобилизация преди това. Началната дата на изпълнение на всеки от договорите е 13 декември 2026 г., а крайната - 11 декември 2038 г. Предвижда се възлагането да бъде на регионален принцип, на три лота - западен, северен и южен, става ясно от решението на кабинета.

Избраните превозвачи са задължени да осигурят сервизна база за техническа поддръжка на подвижния състав. В случай, че не разполагат с такава, материалната база, собственост на настоящия жп превозвач, ще бъде достъпна при равна цена и еднакви условия за всички избрани превозвачи.

Трудовите правоотношения с работниците и служителите ще бъдат запазени и няма да бъдат прекратени при избора на нови изпълнители на обществената превозна услуга. За срока на действие на договорите ще се запазят колективните трудови договори при условията и по реда на Кодекса на труда, отчитат още от правителството.

