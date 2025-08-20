IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 94

473 ПТП-та с градския транспорт в София за първата половина на 2024 г.

185 от тях са по вина на шофьорът на автобуса

20.08.2025 | 17:52 ч. Обновена: 20.08.2025 | 19:05 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Пътните инциденти между автобуси на градския транспорт и автомобили в София не са малко - за периода 1 януари - 30 юни 2024 година - са станали общо 473 пътно транспортни произшествия с участие на автобуси от градския транспорт, като по вина на водач на автобус са 185 от тях, съобщава БНТ.

За същия период на тази година инцидентите са намалени на 455, а по вина на водача те са 184. през 2024 години са пострадали 21 души.

За 2025 г пострадалите са 18. По вина на водач на автобус за 2024 г са пострадали 7 души, а за 2025 - двама.

Свързани статии

През изминалата година няма нито един случай с участие на автобус завършил с фатален край, за тази година - случаят е 1, този от 15 август с участието на 21-годишния Виктор Илиев.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

градски транспорт София ПТП автобус
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem