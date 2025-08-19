Автобусът от зверската катастрофа с Виктор Илиев се пази в гараж "Земляне" СНИМКИ

Разсеченият автобус на градския транспорт от зверската катастрофа на 15 август се пази в гараж "Земляне", видя фоторепортерът на Dnes.bg Димитър Кьосемарлиев.
Виктор Илиев се заби в рейса на кръстовището между бул. „Константин Величков“ и бул. „Възкресение“ в София, като преди това е карал със скорост между 170 и 200 км/ч.
При инцидента загина сирийският лекар д-р Иса Али , а шофьорът на автобуса и спътниците на 21-годишния шофьор са тежко ранени.
Виктор Илиев оцеля със счупени прешлени, две ребра и счупена ръка. Прокуратурата му повдигнал обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост.
Вижте автобуса, който със сигурност повече няма да се движи по пътищата.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.