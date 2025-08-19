Автобусът от зверската катастрофа с Виктор Илиев се пази в гараж "Земляне" СНИМКИ

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 14 / 14

Разсеченият автобус на градския транспорт от зверската катастрофа на 15 август се пази в гараж "Земляне", видя фоторепортерът на Dnes.bg Димитър Кьосемарлиев.

Виктор Илиев се заби в рейса на кръстовището между бул. „Константин Величков“ и бул. „Възкресение“ в София, като преди това е карал със скорост между 170 и 200 км/ч.

При инцидента загина сирийският лекар д-р Иса Али , а шофьорът на автобуса и спътниците на 21-годишния шофьор са тежко ранени.

Виктор Илиев оцеля със счупени прешлени, две ребра и счупена ръка. Прокуратурата му повдигнал обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост.

Вижте автобуса, който със сигурност повече няма да се движи по пътищата.