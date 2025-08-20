Борисов за коментара си за трагедията в Несебър: Изказването ми е като на баща и дядо

След като предизвика сериозен дебат с коментара си за трагедията в Несебър, при която след падане от парашут загина дете, Бойко Борисов се извини за думите си и обясни какво е имал предвид с тях.

По-рано днес той каза пред журналисти:

„Ще се явят хиляди специалисти, които да говорят за регулация. Аз мога да кажа – регулацията е семейството. Най-големите кораби са потъвали заради техническа авария. От морската вода може да получи това нещо. Тези, които оперират това нещо, трябва да проверяват. Сега може да се вземат мерки, но няма да върнем детето“.

Но след реакцията на обществото, той публикува своя позиция над едно от живите си включвания през деня:

Съболезнования на родителите за загиналото край Несебър дете. Изказването ми е като на баща и дядо на три внучета. И затова не направих политически коментар върху трагичния инцидент.

Вчера забраних на моите внуци електрическите тротинетки, свалих ги. На тях им е забранено да скачат от буни, дамби и т. н. Те не са посещавали аквапаркове. И пътуват в автомобил само на задната седалка и задължително с колани.

Всичко това имам предвид като казвам, че регулациите идват първо от семейството. Убеден съм, че повечето екстремни съоръжения са опасни както за възрастни, така и за деца.

Безспорна е законодателната дупка относно контрола и регулацията на такъв тип атракционни съоръжения. Премиерът вече разпореди на всички ресорни министерства и агенции да направят анализ и да дадат предложения.