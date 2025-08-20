Борисов категоричен: Не усещам поскъпване на живота в България

Българите като ходят в Гърция, нали и там е в евро, кое му е страшното? Това попита лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод влизането ни в еврозоната и въвеждането на еврото. Той и пловдивският митрополит Николай разгледаха новостроящата се църква в квартал "Тракия“ в Пловдив.

Борисов беше категоричен, че не усеща поскъпване на живота в България.

"Ползите догодина ще се усетят. Не само по лихвите на кредитите, които вече се усещат, но и това, което се случва в държавата", каза още Борисов.

„В неделя открихме чисто нова църква в Силистра. За Пловдив се отпуснаха сега средства за три гимназии. Стараем се да има баланс между образование, спорт, наука. Има добро разбирателство между общината и правителството. Тежка е царската корона, Борисов, ми казваше Царя. Хеле пък като я няма”, коментира лидерът на ГЕРБ.

„Ще направя необходимото да преведа на богоугоден език на правителството колко е важно за Пловдив и миряните този храм да се случи. Това мога да обещая, да положа усилия и се надявам да стане”, добави Борисов.

„Храмът е с площ декар и 200 трябват ни 2,5 млн. лв. за да довършим всичко по храма. Храм трудно се строи, лесно строят казина, банки, ресторанти. Дяволът пречи на доброто и полезното. Хубавите работи постепенно се постигат с много усилия. Вярваме, че ще успеем”, заяви митрополит Николай.

„Президентът Тръмп проведе една ювелирна операция. Заложи авторитета си и направи много сложна среща с личен заряд и тежка отговорност за него. Много майсторски изигра и темата с близките партньори - европейските държави и Украйна. Покани лидерите на най-големите държави, председателя на ЕК, и заедно със Зеленски мисля, че направиха доста правилни стъпки. Вчера имахме дълъг разговор по това, което се е случило там - аз съм оптимист. Жертвите, убийствата, това трябва да се прекрати. Много силни хора в лицето на ЕС и президента Тръмп, на първо място. Мисля, че добре познавам Путин, той пък няма да пропусне да изиграе този изключително важен ход за излизане от изолацията в последните години. Колкото и някои да подценяваха качествата на Тръмп, но той направи силен ход. Ако не успеят усилията, ще е лошо и за нас”, каза Борисов.

Не сме почивали, работим си, не сме спирали. Който е почивал, да се готви, отговори Борисов на въпрос за новия политически сезон.

„Милиард и 200 милиона оставих във водния сектор и Асен Василев ги взе и ги даде за пенсии. Както и за пътя Търново-Русе. Надявам се, че сега правителството ще вземе чмного спешни решения за ВиК-мрежата, да се доведе вода, да се възстанови и да се реши проблемът в голямата му част, това трябва да се направи”, коментира Борисов.