24 "кални точки“ в София ще бъдат облагородени до края на годината

Общо 24 “кални точки“ с площ над 8800 кв. м в 18 столични района ще бъдат облагородени до края на годината с нови зелени пространства и изграждане на паркоместа, съобщиха от Столичната община. Средствата за инициативата възлизат на близо 1,3 млн. лв., а тя е част от политиката за подобряване на качеството на въздуха и разширяване на зелената система в столицата.

Повече от 6800 кв. м от тези зони ще бъдат превърнати в над 450 паркоместа с настилка от бетонови елементи, които позволяват непрекъснат топло- и водообмен на почвата. Останалите 1950 кв. м ще бъдат оформени като зелени площи, което ще допринесе за намаляване на вторичното разпрашаване от неустроени терени. Ще бъдат засадени и близо 100 нови дървета и 5000 храста, което ще помогне за филтрирането на фините прахови частици и въглеродния диоксид, като същевременно ще осигури по-добри условия за живот и по-приветлива среда в кварталите, посочиха от общината.

Подходът за справяне с мръсния въздух включва още системен подход намаляване на замърсяването от автомобили чрез въвеждане на нискоемисионна зона, модернизиране на градския транспорт и изграждане на обществени паркоместа. За по-чист въздух в столицата се налага също строг контрол на строителството и контрол на незаконните сметища и прилагане на строги мерки срещу нарушителите. От общината допълниха, че работят по разширяване на зелената система чрез облагородяване на кални точки и инвестиции в нови зелени площи.

София отчита втора поредна година с нива на фини прахови частици под допустимия максимум, определен от европейските норми, като през 2024 г. броят на дните с превишение на средноденонощната норма е под 35 за всички измервателни станции в града, отбеляза също от общината. Те подчертаха, че 2024 г. е референтна за решението на Европейската комисия от 2020 г. срещу България за неспазване на нормите за качество на атмосферния въздух.