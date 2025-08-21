Нинова за трагедията в Несебър: Наредба за водните атракциони има от 2009 г.

Детайлно разписана уредба за водноатракционни услуги има от 2009 г. Тя е уредена в една наредба с дългото име: "Наредба за плаването и граничния режим във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на Република България на български и чуждестранни яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, както и извършване на водноатракционни услуги с тях", съобщава лидерът на "Непокорна България" - Корнелия Нинова. В прессъобщение до медиите тя пише:

„Има нещо гнило около смъртта на детенцето, паднало от парашут край Несебър. Управляващите прикриват някого.

Министрите Караджов и Боршош, депутатът Кирил Добрев - председател на транспортната комисия, се хвърлиха вкупом да ни обясняват, че този вид развлекателна дейност няма нормативна регламентация и тепърва трябва да се пишат правила за нея. И всички се вързаха на тази лъжа.

Аз съм юрист с практика в следствието, съда, общинска администрация и НС. Пред очите и през ума ми са минали много закони и подзаконови нормативни актове.

Никога, ама никога не съм срещала по-подробно и детайлно разписана уредба от тази за водноатракционни услуги. Тя е уредена в една наредба с дългото име:

“НАРЕДБА ЗА ПЛАВАНЕТО И ГРАНИЧНИЯ РЕЖИМ ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ МОРСКИ ВОДИ, В ТЕРИТОРИАЛНОТО МОРЕ И ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЯХТИ, ЛОДКИ И ДРУГИ ПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА СПОРТ, ТУРИЗЪМ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВОДНОАТРАКЦИОННИ УСЛУГИ С ТЯХ”

Тази наредба е приета през 2009 г. и допълвана през 2012. Обнародвана е в Държавен вестник бр.99/2009 и бр.33/2012. В нея има всичко: за какво отговаря концесионерът и за какво фирмата, предоставяща услугата.

Контролът е задължение на ИА" Морска администрация". Глобите за нарушения са от 10 000 до 50 000 лв. Подробно е разписано каква мощност трябва да е лодката, с каква скорост да се движи, колко дълго и с каква здравина въжето, на какво отстояние от брега да се движи, как да се обезопасяват пътниците, как се процедира при лица до 18г. Трябва да има управител на водния атракцион и да води подробен дневник и т. н. и т.н. Всичко е разписано. Само да се приложи.„

И си задавам въпроса защо министри и 240 депутати хабер си нямат от това? Неграмотни ли сте или криете нещо?

Мисля, че ни хвърлят прах в очите. Искат да мине време в комисии, дебати, да си прехвърлят отговорност, да се замете случая и да се забрави. До следващия път.

Съболезнования на семейството. Беше загубен невинен детски живот от чиновническо безхаберие и мирис на корупция.

Така ще бъде, докато не се събудим като общество и не кажем, че така повече не може. Не могат да правят един цял народ на малоумен. За тези оядени, безскрупулни и самозабравили се властници трябва да има възмездие, а за хората справедливост", завършва Нинова.

В социалните мрежи тя е публикувала и самата наредба.