Инструктор по парасейлинг за трагедията в Несебър: Майката няма вина

Всички възрастови групи могат да летят безопасно на парашут

21.08.2025 | 05:00 ч. Обновена: 21.08.2025 | 05:54 ч. 0
Снимка: Pixabay/ Kathyw56

Със сигурност не е имало проблем с въжетата, защото те държат и майката, която остава на парашута. Това заяви капитанът и инструктор по парасейлинг Теодор Огнянов във връзка със загиналото 8-годишно дете в Несебър.

По думите му това означава, че детето се е отделило. "Това е възможно само при скъсване на коланите. Те са многократно презапасени и издържат над 5 тона. Ако няма видимо износване, няма как коланът да се скъса”, допълни той.

„Майката няма вина. Всички възрастови групи могат да летят безопасно на парашут”, посочи Огнянов.

По думите му инцидентът се дължи на недостатъчно подготвен екипаж – капитан и моряк на лодката, както и на пренебрегване на ежедневните проверки. „Българската парасейлинг асоциация има сертифицирани обучители и е въвела ясни стандарти за обучения”, категоричен беше Огнянов пред NOVA.

„Държавен орган, който да следи обучението и всеки полет с парашут, няма. Дори и да имаше, не би могъл ежедневно да присъства на лодката и да проверява оборудването. То се проверява редовно, защото дори най-малка неизправност може да компрометира безопасността – например обезопасителният колан или въжетата, които държат парашута”, подчерта той.

парасейлинг Несебър инцидент
