Обвиняемите за загиналото дете в Несебър изразиха съжаление, появи се видео

Тримата арестувани за смъртта на 8-годишното дете, които загина при парасейлинг на Южния плаж в Несебър, изразиха пред съда съжалението си от случилото се.

Обвиняемите са Петко Стефанов, който се представи като управител на атракциона, а се оказа само касиер, капитанът Христо Раев и морякът Камен Танев. Тримата бяха привлечени към наказателна отговорност по чл. 123 ал. 1 от НК за причиняване на смърт поради немарливост или незнание, по който се предвижда наказание от 1 до 6 години. И тримата са с едно и също обвинение, но се явиха в съда с различни адвокати, съобщава “24 часа”.

"За мен децата и семейството са свещени. Ако знаех, че има и най-малката нередност, нямаше да ги пусна да се качат. Съжалявам", заяви Петко Стефанов и поиска освобождаване с "подписка".

Морякът Камен Танев също заяви, че много съжалява. За него адвокатът му поиска домашен арест. Съболезнования поднесе и капитанът Христо Раев.

Според прокурора по делото Сузана Койнова за вината на тримата има събрани достатъчно доказателства и приложи нови в лаптоп със записи на случилото се при фаталния парасейлинг. Медиите не бяха запознати с тях, но се предполага, че са показвали самия полет на детето от 50 метра във водата, при който загина. Кой го е заснел обаче остана загадка.

Според прокурор Конова парасейлингът е дейност, която изисква голямо внимание и контрол, което е липсвало при тримата задържани. Това в комбинация с обвиненията давало достатъчно основания на арестуваните да се укрият, заради което им бе поискан постоянен арест.

"Рaботим по всички версии, разследването е в много начален етап, предстои изготвянето на експертиза. Считам, че съгласно събраните доказателствени материали по делото налагат най-тежката мярка -задържане под стража", заяви прокурор Койнова.