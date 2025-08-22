Разкритие за трагичния полет на детето: Морякът изхвърлил катарамата, за да прикрие следи

Появиха се смущаващи детайли след трагедията в Несебър, при която 8-годишно дете загина, падайки от воден парашут, предаде БНТ.

Снимки, направени минути преди инцидента, показват, че коланите не са били в добро състояние. Въпреки това майката и детето са били издигнати във въздуха. Има данни, че морякът на лодката е изхвърлил катарамите в морето след падането на детето.

Никой от задържаните не е притежавал квалификация за атракцията „Парасейлинг“. Всичко това стана ясно в съдебната зала, по време на разглеждането на мерките за неотклонение на тримата мъже, осъществили злощастния полет.

Според прокуратурата случаят със смъртта на 8-годишното дете показва тотално пренебрегване на правилата за безопасност. Сузана Койнова, прокурор: „Съгласно събраните доказателства и материали по делото налагат вземането на най-тежката мярка за неотклонение, а именно "задържане под стража".

На въпрос регистриран ли е този полет с парашут, има ли документи, издаден ли е касов бон, тя отговори: "Разследването е в много начален етап, едва на няколко дни, работи се."

В съдебната зала бяха показани снимки на майката и детето, направени за спомен, минути преди да полетят във въздуха. Според съда и при двата колана, прикрепящи детето за парашута се вижда, че са в лошо състояние.

Ваня Радиева, адвокат на капитана Христо Раев: „Видях, наистина, на едното място конци на колана, леко е усукано, но не мога да твърдя, че коланът е бил в неизправност – видимо. В наредбата изрично пише, че екипажът на лодката в тези водни атракциони трябва да се състои от двама души – капитан и инструктор по „Парасейлинг“. В случая ние имаме капитан и моряк, на които аз дори не съм видяла техните договори. Те нямат договори, няма приложени по делото договори, не можем да видим длъжностната им характеристика“.

В съдебната зала стана ясно, че морякът Камен Тенев е поставил коланите на майката и детето. А след инцидента е изхвърлил катарамите, които са ги държали, в морето.

Според адвокатите и на тримата обвиняеми, те не са били наети на работа като специалисти по „Парасейлинг“. Отговорникът на базата е назначен като касиер, а вместо инструктор за воден парашут, съоръжението е обслужвано от моряк.

Захари Кирилов, адвокат на моряка Камен Тенев: „Никой не може да носи наказателна отговорност за нещо, за което е отговорен друг. Това нещо не беше коментирано от съда, не бе коментирана липсата на инструктор на кого се дължи изобщо. Управителят на дружеството не беше коментиран от съда.

Капитанът на лодката е пуснат под парична гаранция с мотива, че само е управлявал плавателния съд и няма пряка отговорност за съоръжението.