Възраждане: Безводието е изкуствено създадено

Проблемът с безводието е създаден изкуствено, а сега управлявалите през последните 15 години създават борд по водите.

Това твърдение изказа пред БНР депутатът от "Възраждане" Ангел Славчев, член на комисията по околната среда и водите и на временната комисия по безводието.

Вчера парламентът реши да се създаде Национален борд по водите за справяне с кризата с безводието. Според анализите до два месеца мерките трябва да почнат да дават резултати.

По думите на Славчев, сега се дават бързи решения и се прави изкуствен орган, а стратегическите мерки е трябвало да започнат преди време.

"Спешни мерки са превантивно да действаме, а не след дъжд качулка – ситуацията в момента."

Комисията по безводието заседава 6 месеца, изслушани са стотици хора, докладът бил готов на 3 юли, а до 31 юли трябвало да влезе в пленарната зала за гласуване, но това не станало, поясни депутатът от "Възраждане".

"Проблемът в Плевен не е от вчера. Всички знаят за това. Едни министерства безхаберстват. Целта е ясна и проста: искат да крадат пари. (…) Това безхаберие е умишлено създадено", коментира Ангел Славчев в предаването "Преди всички".