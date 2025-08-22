IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
ПСС: В планините е ясно и тихо, възможни са краткотрайни валежи

Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 22°

22.08.2025 | 10:14 ч. Обновена: 22.08.2025 | 11:24 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

На повечето места е ясно, слънчево и тихо. От ПСС препоръчаха на туристите, които избират разходка в планините, да проверяват прогнозата за времето в съответния район, тъй като често през лятото може да има и гръмотевични бури на места.

В планините ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Ще има условия за градушки.

По интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан. Ще е ветровито с умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 22°, на 2000 метра - около 16°.

ПСС условия планини туризъм
