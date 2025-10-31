Будители, Хелуин, врачки, конспирации и политика - защо разделението в българското общество се задълбочава?

Докато светът обсъжда изкуствения интелект, в България вярваме на свръхестествения интелект. Според последното изследване на агенция Тренд, повече от половината българи вярват в магии, урочасвания и свръхестествени сили. И макар да сме в 2025-а година , вярата, че някой ни е "направил нещо", оцелява по-добре от всяка реформа.

Оказва се, че две трети от нас вярват в кармата – защото, ако справедливост няма в съдебната система, то поне Вселената някога ще си свърши работата. Близо два милиона души са ходили на гледачка , което значи, че тези хора имат по-добра клиентска база от повечето лекари.

А 47% са убедени, че светът се управлява от тайни общества. Може би вярваме в чудеса, защото не вярваме в институциите. Може би търсим съдба, защото не виждаме перспектива. А може би просто е по-лесно да обвиняваш ретрограден Меркурий, отколкото собствените си решения. Живеем в страна, в която човек може да не вярва в избори, но вярва в урочасване и астролога си. В която магията е обяснение за всичко - от любовните неуспехи до икономическите кризи.

И пак според данните - българинът, който може да победи природата с ракия и туршия, все още вярва, че някой му "прави лошо" с конец и свещ. Това е България - страната, в която Меркурий е винаги в ретрограден, а здравият разум — в постоянна отпуска.

Същият разум, който всяка година противопоставя будители на хелоуин.

