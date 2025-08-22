Богата програма е подготвена за фестивала на духовата музика в Берковица

Интересна програма предлага Деветият северозападен фестивал на духовата музика в Берковица на 7 септември.

"Музикантите са готови, сцената е готова и всичко е наред. Тази година имаме 8 състава участници и постепенно се разширяваме в цяла България, но традициите на този вид музика са от Северозапада. Те тръгват още от моя дядо. В младежките му години е имало 4 духови музики. Преди 15-20 години работата беше замряла и само ние оцеляхме", сподели композиторът и продуцент Георги Красимиров - Герасим в "България сутрин".

Музиканти от Чехия идват у нас в края на 19 век да създават духови оркестри за военните.

"Духов оркестър да се съчетае с модерна музика много се хареса на хората. Освен нашите самостоятелни албуми, имаме и много със съвместно участие. Духовата ни музика има и самостоятелни певци през годините", обясни той за Bulgaria ON AIR.

Първият оркестър е създаден във Велико Търново, посочи композиторът и продуцент.

"Имаме албум с Нина Николина, с Руслан Мъйнов, имахме голям концерт в НДК. Гъмзата е наш голям приятел - с много музиканти работим и няма да спрем", изтъкна гостът.

Гледайте целия разговор във видеото.