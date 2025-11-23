Иззеха над 30 кг марихуана при спецоперация в Стара Загора

Седем души са задържани за разпространение на наркотични вещества при полицейски операции на територията на област Стара Загора. Над 30 килограма е иззетият канабис. Това съобщиха на брифинг днес комисар Димитър Яръков, зам.-директор на ОД на МВР - Стара Загора, Петко Стойнов, началник сектора на ГДБОП в града и Георги Николов, зам.- окръжен прокурор, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Акциите са проведени от служители на ОДМВР и ГДБОП в периода 20-22 ноември 2025 г., под надзора на Прокуратурата.

На 21 ноември, в спрян за рутинна проверка лек автомобил на автомагистрала „Тракия", от служители на ОДМВР са открити 16 пакета от по 1 килограм, съдържащи марихуана, разпределени в два сака. Задържан е водачът на автомобила, на когото е повдигнато обвинения за държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества и е оставен в ареста за 72 часа с постановление на наблюдаващия досъдебното производство прокурор.

При специализирана операция на ГДБОП са арестувани шестима души за разпространение на наркотици в малки населени места. Мъжете са на възраст между 24 и 38 години. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 321, ал. 3 НК. На четирима от тях са повдигнати обвинения.

При действията по разследването са иззети количество марихуана – зелени съцветия, суха тревиста маса и над 200 семена за отглеждане, както и палатки и системи за отглеждане на растенията, електронни устройства, машина за вакуумиране, везна, гриндери и торби за опаковане.

Още 15 килограма марихуана са открити при друга операция на ГДБОП, проведена в събота, 22 ноември, на територията на областта, съобщи началникът на сектора на службата в града, пише БГНЕС.