“Драмата на раздвоението” на Яворов се падна на матурата по БЕЛ

"Драмата на раздвоението" по стихотворението на Пейо Яворов "Две души" беше темата за интерпретативно съчинение в последната 41-ва задача от днешния зрелостен изпит по български език и литература. Зрелостниците, които избраха да пишат есе, са разсъждавали по темата "Силата да прощаваш". 5763 зрелостници се явиха на матурата, която се проведе в близо 260 училища в страната, съобщава БНТ.

Тестът, който беше генериран рано сутринта в МОН, се състои от 22 задачи с избираем отговор, 16 с кратък свободен отговор и две с разширен свободен отговор. За 41-ва задача беше изтеглен вариант 11. Матурата проверява знанията и уменията по граматика, правопис, лексика, способност за създаване на текст, извличане на информация.

На тази сесия полагат изпити младежи, които не са се явили на предишни или имат вече диплом за средно образование, но искат да си променят оценката, за да кандидатстват в университет.

Максималният брой точки от изпита е 100, анулираните тестове са 7. Резултатите ще бъдат обявени до 5 септември.

Ключът с отговорите за теста от днешния изпит можете да видите тук.