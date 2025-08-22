Вашите сигнали: Агресивни клошари от ромски произход преследват деца

Не е тайна, че в България отдавна има общности, които не се съобразяват с общовалидните правила за всички и живеят по собствени закони. В платформата на Helpbook.info пристигнаха два особено притеснителни сигнала по този повод.

Първият е адресиран към Столична община - Район "Искър" със заглавие „Агресивни клошари от ромски произход, преследващи деца“.

Ето какво пише в него: „В Дружба 1, на улица ул. „ген. Стоян Стоянов“ 68 има изоставено от години заведение - механа "Роза". Намира се на ъгъла между денонощен магазин "Ралица" и 4-то училище. Вътре са се нанесели мъж и жена от ромски произход, заедно с 3-4 кучета. Една вечер ромите гонеха група от 7-8 деца и насъскваха кучетата си срещу децата, които бягаха. Казваха "дръж" на кучетата, за да нападнат някое дете.

Едното куче е питбул, другото немска овчарка. И още едно две кучета ходят с тях.

Не ми се мисли какво може да стане, ако някое куче беше хванало дете, направо щеше да го разкъса. Родители се обадиха и дадоха сигнал може би на телефон 112. Въпреки това пускам сигнала и тук, защото тези самонастанили се роми са опасни и агресивни.

Направих няколко снимки на мястото, но отдалече, защото ме беше страх да не са вътре, има множество боклуци, прилича на сметище, което е опасно от зарази, защото в близост са и 4-то училище и детската градина. Моля да направите необходимото, за да се махнат клошарите, да се изчисти мястото и да се загради/обезопаси, за да не се стига до инцидент.“

Вторият сигнал е със заглавие „Деца в риск живеят в изоставена сграда и ядат от кофите“ и е адресиран към Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) и гласи следното: „На улица "Веслец" 44 има изоставена сграда без ток, вода и без стъкла вече. Доколкото знам е опасна за живеене - дълго време там се събираха наркомани и мигранти. Преди около 2 седмици се настани едно семейство с 4-5 деца. Децата са на различна възраст, като има едно бебе в количка и няколко по-големи братчета. Тези деца са сами по цял ден, "майката" обикновено паркира количката с бебето между кофите, оставя го там в жегата под слънцето по цял ден. Почти непрестанно децата тичат между кофите до къщата и обратно, като разнасят боклуци по цялата улица. Помежду си се псуват и крещят (макар че са под 10г.) и не съм виждала възрастен с тях освен когато "майката" рови в контейнера докато и те са там. Тя явно има някакви психически отклонения, защото е пияна непрестанно и си говори сама. Моля, вземете мерки, на "Веслец" има две детски градини и едва ли на някого му е приятно да става свидетел на тази гавра с деца, докато води собствените си деца на градина.“

