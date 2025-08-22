Василева: Безработицата е толкова ниска, че чак нездравословна за пазара на труда

През юли 2025 г. над 7200 безработни получиха подкрепата на екипите на бюрата по труда, както и на ромските и младежките медиатори в цялата страна.

От уязвими групи по програми за субсидирана заетост са подпомогнати 1486 души, сред които лица с увреждания, младежи без трудов опит, хора над 55 години и дълготрайно безработни.

Към края на юли 2025 г. регистрираните безработни в страната са 150 060 души, а равнището на регистрираната безработица е 5.29% – с 0.10 процентни пункта по-ниско спрямо същия месец на предходната година.

За обучение и повишаване на квалификацията Агенцията по заетостта отчита през юли над 16 700 ваучера за безработни и заети лица.

През същия месец работодателите са заявили 8087 свободни работни места на първичния пазар. Най-голям дял от тях са в преработващата промишленост (22.4%), следвани от образование (19.5%), държавно управление (12.7%), търговия и ремонт на автомобили (11.1%), хотелиерство и ресторантьорство (5.9%), административни и спомагателни дейности (5.8%) и др.

Сред най-търсените професии са: преподаватели; персонал, полагащ грижи за хора; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; продавачи; оператори на машини и съоръжения; работници по събиране на отпадъци; персонал в сферата на персоналните услуги; стопански и административни служители; чистачи и помощници; водачи на МПС и подвижни съоръжения; персонал в производството на храни, облекло и дървени изделия.

"Безработицата е толкова ниска, че чак нездравословна за пазара на труда, защото когато няма между кого да избира, работодателят се изправя пред допълнителен кадрови проблем", коментира пред БНР Надя Василева, председател на Българската конфедерация по заетостта.

Тя допълни, че след Ковид-19 пандемията работата от вкъщи е станала модерна и допада на много работещи.

"Но работата от дистанция не е за всеки. Тези времена отминаха, много от работодателите искат да върнат работата в службата. Важното е да се изпробват начините и да се намери баланс и съгласие между работник и работодател", каза още Василев.

Василева припомни, че големината на заплатата трябва да зависи от производителността.

Възможността за професионално развитие също дава силна мотивация, но то зависи и от нас.