Гнилото ядро на китайската армия

На 19 декември 2025 г. отделът за разработване на оборудване (EDD) към Централната военна комисия на Китай (CMC) публикува нов набор от насоки в опит да елиминира най-системните и дълбоко вкоренени предизвикателства: корупцията при обществените поръчки и неефективността в управлението на оръжията. Озаглавен „ Професионална етика и норми за поведение“, подтекстът на доклада се върти около мрачното признание за дълбоко вкоренена корупция и неефективност при снабдяването и поддръжката на самите оръжейни системи, които са в основата на модернизацията на отбраната и агресивната външна политика на Китай.

Новите насоки съсредоточават политическата си реторика върху „Мислите на Си Дзинпин за управление и подобряване на разработването на оборудване“ и необходимостта от „лоялно производство“ на оръжия за Китайската комунистическа партия (ККП). Но освен моралните увещания, насоките налагат строгост в „научния контрол“, „строги критерии“ за ориентиране към реалните бойни условия и „честни оферти“, за да се избегне инфлация на цените, пише за TNI Анушка Саксена, щатен изследовател-анализатор в програмата за индо-тихоокеански изследвания на Такшашила.

Тъй като екосистемата на EDD се фокусира по-малко върху бойната готовност и конкуренцията на свободния пазар, а повече върху намаляването на цените навътре и гуанси (социалните мрежи, които улесняват бизнес сделките), ситуацията днес е такава, че самата структура на отдела е станала разрушителна за амбициите за модернизация на Народноосвободителната армия (НОАК).

Културата на корупцията в НОАК

За да се разбере сериозността на настоящата криза, човек трябва да се върне към съобщението на CMC EDD от юли 2023 г. „Събиране на улики“ относно нарушения от страна на експерти по обществени поръчки и служители по управление на оборудването. Това съобщение дойде във време, когато оценките на американското разузнаване предполагаха, че корупцията е толкова широко разпространена, че някои ракети с течно гориво в Ракетните сили на НОАК са били пълни с вода вместо с гориво.

Освен това, в доклади се твърди, че огромните нови силози за междуконтинентални балистични ракети в Синцзян имат дефектни врати, които не се отварят или не функционират правилно. Ако е вярно, това вероятно би могло да е резултат от „експертната пристрастност“ и „манипулацията на тръжните процедури“, споменати в съобщението от 2023 г., при които строителните договори са били възлагани на добре свързани фирми, които са използвали нестандартни материали.

В тази екосистема „експертите“, натоварени с технически оценки, може да са се възползвали от вратички при избора на подходящите държавни предприятия (ДП) или фирми от частния сектор за работата, или може да са разкрили търговски тайни, за да улеснят тръжните процедури за избрани изпълнители. Инспекциите на оборудването по време на полеви тестове, както е обичайно в оперативните отношения между ККП и НОАК, биха разкрили посредственост в качеството или управлението. Вътрешните разследвания може да са хвърлили светлина върху длъжностни лица, приемащи подкупи или присвояващи бюджети, предназначени за подобряване на реалните бойни способности, което в крайна сметка е довело до изчезването на някои от колебаещите се.

На институционално ниво подобна система създава лидерски кризи на самия връх. През последните няколко години CMC и PLA се превърнаха в гробища за политически кариери. В EDD, по-специално, най-скорошният случай е този на Ли Шанфу . Бившият ръководител на отдела беше отстранен поради дисциплинарни нарушения, произтичащи от мандата му от 2017 до 2023 г. (което беше и периодът, върху който се фокусира разследването в съобщението от юли 2023 г.). Сега неговият наследник, Сю Сюецян, изчезна от общественото внимание.

Отсъствието на Сю от Четвъртия пленум на Централния комитет на ККП през октомври 2025 г. и отсъствието му от въвеждането в експлоатация на самолетоносача Фудзиен през ноември може да подсказва, че чистката се засилва. Дали Сю е жертва на връзките си с „ кликата във Фудзиен “ – чиито много членове, като Хе Уейдун и Мяо Хуа , бяха прочистени тази година – или е подведен под отговорност за скандали с обществените поръчки, не е сигурно. Въпреки това сега съществува лидерски вакуум както в CMC, така и в EDD, което е малко вероятно да е добър знак за доверието на индустрията или на обикновените хора.

Три структурни проблема за модернизация на китайската армия

EDD е изправена пред три структурни препятствия, които никаква политическа реторика не може лесно да преодолее. Първото е монополът на държавните предприятия. Новите насоки подчертават необходимостта от „конкурентен подбор“ на пазар, доминиран от шепа огромни, защитени от държавата монополи, които произвеждат военно оборудване.

Второто е манията по секретността. Тъй като военните поръчки са държавна тайна, те не разполагат с публичен надзор и независим одит, които служат като естествени проверки срещу корупцията в демократичните политически системи. EDD е принудена да разчита на вътрешен полицейски контрол, същият механизъм, който не успява от десетилетия.

Третият е системен проблем на проекта. Самото формулиране в насоките, че управлението на индустрията е „систематичен проект“, означава, че корупцията е вградена във военно-промишления комплекс и е характеристика, а не грешка, на система, където политическото покровителство измества техническите заслуги.

За Си Дзинпин залозите не биха могли да бъдат по-високи. „Подмладяването“ на китайската нация зависи от армия, способна да печели „ информационни войни “ в „ новата ера “ на модернизацията на Китай. Но както става ясно от нормите от 2025 г., най-голямата заплаха за НОАК може да не е външен враг, а вътрешният „авангард“, който сякаш е заменил националната сигурност с лична изгода. Откакто пое властта, Си Дзинпин се стреми да се насочва както към „мухи“, така и към „тигри“. Сега изглежда, че последните най-накрая излизат от гората.

И все пак, докато системата остава непрозрачна и доминирана от монополни държавни предприятия, тези нови етични норми и норми може да останат малко повече от мастило на хартия. Докато EDD не може да докаже, че ракетите ѝ са заредени с гориво и вратите на силозите ѝ могат да се отворят, „новата ера“ на китайската военна мощ ще остане обременена от дълбоко вкоренена корупция.