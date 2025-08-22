IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 100

ВиК-Плевен и общината набелязват нови места за сондажи за вода

Продължава и зонирането на места с течове в града

22.08.2025 | 18:23 ч. Обновена: 22.08.2025 | 19:08 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Още в понеделник представители на ВиК Плевен и общината, със съдействието на “Басейнова дирекция“, започват идентифициране на места, където в най-спешен порядък да се направят нови сондажи за вода в община Плевен. Наред с това ВиК Плевен, в рамките на следващата седмица, да обходят всички налични сондажи и каптажи, като организират тяхното своевременно почистване и се направи анализ на състоянието на всеки водоизточник, съобщиха от регионалното министерство.

Това са само част от насоките за конкретни спешни действия, които заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Веселина Терзийска даде по време на днешното заседание на кризисния щаб в града и които започват да се изпълняват в община Плевен още следващата седмица.

Успоредно с това продължава зонирането и анализ на местата с течове по водопреносната мрежа и ремонтите, които трябва да бъдат предприети.

ВиК Плевен и общината трябва да изготвят съвместно кризисен план за осигуряване водоснабдяване на училищата и медицинските заведения.

Остава и ангажиментът на общината да оттегли част от проектите си, подадени до момента за финансиране по Инвестиционната програма към държавния бюджет и да ги заменени с ВиК проекти.

Свързани статии

За да се подмени максимално голяма част от вътрешната ВиК инфраструктура на общината, ще се търсят средства и от ВиК Плевен, със съдействието на “Български ВиК холдинг“ ЕАД. Целта е общината, ВиК операторът и Холдингът да подменят почти изцяло вътрешната водопроводна мрежа в рамките на няколко години, стана ясно на днешната среща.

В дългосрочен аспект за решаване на проблема ще се работи по изграждането на водоснабдителна система “Черни Осъм“ и довеждащи водопроводи, стана ясно от думите на Терзийска. / БГНЕС

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ВиК Плевен безводие сондажи водна криза режим на водата
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem