IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 100

Мощна буря в голяма част в страната, на места с градушка

22.08.2025 | 18:37 ч. Обновена: 22.08.2025 | 19:09 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Гръмотевична буря с интензивен дъжд и силен вятър се изви над Търговище. Има данни и за паднала градушка, съобщи БТА. Валежът продължи около 20 минути. Улиците в града бързо се наводниха, шахтите не успяваха да поемат своевременно падналите количества дъжд. Хора и автомобили се затрудниха при придвижването си. В някои райони на града е прекъснато електрозахранването.

За кратко време са получени редица сигнали за паднали дървета по пътища в различни направления, за момента всички се отнасят за община Търговище.

В резултат на силната буря този следобед дърво е паднало върху автомобил в движение в Монтана. Състоянието на шофьора и дали е имало пътници в колата не се съобщават.

Силна буря удари Плевен и региона в днешния следобед. Студеният циклон, за който предупреждаваха синоптиците, нахлу първо в Северозападна България, а по-късно достигна и столицата София.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

буря
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem