Хората в Троянско са против изграждането на язовир "Черни Осъм"

Напрежение в троянските села Орешак и Черни Осъм. Жители на селата са притеснени от плановете на правителството да възобнови проекта за изграждане на язовир "Черни Осъм", като част от мерките за решаване на водната криза в Плевенско.

Хората са притеснени, че строителство на язовира ще се отрази негативно на природата и туризма в региона. Притеснени са и за домовете си, ако възникне евентуална авария.

"Притеснява ни бъдещето на нашите деца. Ние искаме да живеем тук, искаме природата да се запази. Язовирът не е решение", каза Мая Занковска.

Проектът за язовир в района на село Черни Осъм е на повече от 30 години. И от 30 години среща съпротивата на местни, именно затова до момента не е изграден.

"Нас и нашите съграждани ни притеснява фактът, че ще се направи едно безумно съоръжение, което ще бъде в непосредствена близост до техните домове, което ще застрашава, или поне ще буди притеснение, за сигурността", коментира кметът на село Черни Осъм Марин Сираков.

"Инфраструктурата ще бъде напълно унищожена. Ще има и частично изселване със сигурност, ние искаме да се направи всичко възможно преди да се мисли за такова нещо, като проект за язовир", заяви кметът на село Орешак Мая Найденова.

Хората са категорични, че ако започнат реални действия по изграждане на язовира, ще излязат на протести, подготвят и живи вериги.

