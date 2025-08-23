IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Голям пожар гори в местността "Свети Георги" в Сливен

Пет екипа и доброволци се борят със стихията

23.08.2025 | 15:16 ч. Обновена: 23.08.2025 | 15:24 ч. 0
БГНЕС

Голям пожар избухна в местността „Св. Георги“ в Сливен, 5 екипа на пожарната са на място

Голям пожар гори в местността „Св. Георги“ в град Сливен. Сигналът за инцидента е получен в 12:43 часа днес, съобщиха от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН).

Огънят е обхванал значителна площ, като към момента на място са изпратени пет екипа на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) в Сливен. В гасителните дейности активно се включват и доброволци.

Всички усилия на екипите са съсредоточени към локализиране на пожара и недопускане на неговото разпространение към близки райони.

На мястото на инцидента са директорът на РДПБЗН – Сливен, комисар Денчо Чомаков, и началникът на РСПБЗН – Сливен, които координират действията на екипите. Причините за възникването на пожара тепърва ще се изясняват. | БГНЕС

Тагове:

Сливен пожар
