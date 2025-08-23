Запалено сметище над квартал "Комлука" е причинило пожара край Сливен

Причината за пожара в Сливен е запалено незаконно сметище в гората над квартал "Комлука".

Според живеещите в близките къщи хора, деца са запалили огъня, но засега няма официална информация от полицията. Пожарът е потушен. Изгорели са между 60 и 80 декара гора, сухи треви и храсти.

Огънят в гората над квартал "Комлука" тръгва в обедните часове. Първоначално обхваща сухите треви и храсти, след което се прехвърля в боровата гора и се разгръща на площ между 60 и 80 декара, достигайки до местността "Свети Георги".

"Ами има версия, че някакви деца. Има версия, че тука комшийката първо почнала. После децата го довършили. Едното детенце казва, че най-малкото дете го забелязал, че има запалка в себе си. И хвърлил някакъв кашон, кашонът бил запален и пожарът тръгна", сподели живеещата в една от къщите в близост до пожара Янка, цитирана от БНР.

Пет пожарни автомобила, горски служители и доброволци участваха в гасенето на боровата гора. Няма пострадали хора и засегнати от огъня къщи.