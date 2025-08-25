БТС прави портал за маршрути, забележителности и събития

Българският туристически съюз развива своя 12-годишна стратегия. Нашата цел е да направим България най-привлекателната държава в Европа за планински туризъм. В първата година бяхме насочени към увеличаване на членската маса и дигитализация на нашата дейност. Вече сме на финала на тестовата версия на мобилна платформа, която ще бъде достъпна не само за членовете на БТС, а и за всички любители на природата. Това заяви Венцислав Венев от Българския туристически съюз в предаването „Бизнес старт“ с водеща Роселина Петкова.

„В момента разработваме Национален туристически портал – мобилно приложение, което с подкрепата на Министерството на туризма и други институции ще улесни достъпа на туристите до информация за маршрути, забележителности и събития. Това ще направи българския туризъм много по-лесно достъпен и лесен за възприемане от всички туристи.“

Тази седмица честваме 130 години от началото на организирания туризъм в България. На 27 август 1895 г. Алеко Константинов и негови съмишленици публикуват във в. „Знаме“ покана за събрание. То се състояло на Черни връх на 27 август точно в 12.00 часа. БТС ще отбележи честванията с няколко събития – на 27 август от 18 часа ще бъдат поднесени цветя пред морената до Народния театър, а изкачването на Черни връх ще бъде на 31 август, а ден по-рано БТС организира туристическо шествие през центъра на София.

Приоритетите на туристическия съюз са здравето на хората и поддържането на туристическите маршрути и местата за настаняване както вече и дигитализацията, за да се привличат повече нови туристи.

Венев отбеляза, че планинският туризъм у нас развива с бързи темпове и в правилната посока към бутикови продукти, а не към масови курорти. Той добави, че се увеличава популярността на този тип туризъм и сред чужденците, а задача на БТС и институциите е да представят страната в най-добрата ѝ светлина.

„Българският туризъм е познат и популярен в чужбина. Друг е въпросът как ние го представяме и го предлагаме на почитателите на природата извън България… Инвестициите в сектора ще дойдат, ако държавата постави туризма сред своите основни приоритети. България има изключителна природа – нужно е само да подредим „къщичката си“, за да бъдем атрактивни както за инвеститорите, така и за туристите.“

