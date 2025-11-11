Регионалният министър вярва, че бюджетът ще бъде приет в срок

Регионалният министър Иван Иванов вярва, че бюджетът ще бъде приет в срок. “Това е първият бюджет в евро, защото влизаме в еврозоната, това е един изключително важен бюджет”, каза Иванов пред журналисти в Сандански, където даде началото на реконструкцията на ВиК мрежата на града.

“В бюджета има изключително много политики, които са полезни за българските граждани, полезни са за българските общини, за бизнеса. Важното е да приключат всички разговори със социалните партньори – със синдикатите, с работодателските организации, за да може да мине през Министерския съвет, съответно Народното събрание”, каза още министър Иванов.

Според него, ако не бъде приет бюджетът, това ще бъде най-малкото безотговорно по отношение на всички в държавата, но особено по отношение на гражданите и на общините. Знаете какво означава държавата да работи без бюджет – застой и никакво развитие на каквито и да е процеси в държавата”, допълни Иванов.