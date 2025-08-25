Мъж e с фрактура на черепа след скок в морето в Приморско

Мъж е със сериозни наранявания след инцидент на плажа в Приморско, съобщиха от ОДМВР – Бургас.

В неделя около 16:00 ч. в полицията е получен сигнал, че в района на Южния плаж в града при скачане във водата 58-годишен мъж от Бухово си е ударил главата в дъното и e изпаднал в безсъзнание.

Мъжът е изваден е от водата и му е оказана първа помощ.

След това е настанен за лечение в болница с фрактура на черепа и счупен шиен прешлен.