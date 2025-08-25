IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 64

Мъж e с фрактура на черепа след скок в морето в Приморско

58-годишният мъж е изпаднал в безсъзнание

25.08.2025 | 14:58 ч. Обновена: 25.08.2025 | 15:11 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Мъж е със сериозни наранявания след инцидент на плажа в Приморско, съобщиха от ОДМВР – Бургас.

В неделя около 16:00 ч. в полицията е получен сигнал, че в района на Южния плаж в града при скачане във водата 58-годишен мъж от Бухово си е ударил главата в дъното и e изпаднал в безсъзнание.

Мъжът е изваден е от водата и му е оказана първа помощ.

След това е настанен за лечение в болница с фрактура на черепа и счупен шиен прешлен.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Приморско плаж инцидент
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem