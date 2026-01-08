IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 59

Мъж блъсна 13-годишна в Дупница и си плю на петите

Полицията гарантира, че ще бъде заловен

08.01.2026 | 12:21 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Полицията в Дупница издирва водач, блъснал вчера в с. Джерман, община Дупница, 13-годишно момиче, движещо се по ул. "Христо Ботев" в селото, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Кюстендил. Водачът не е спрял и е напуснал местопроизшествието.

На пострадалата, която е с фрактура на десния крак, е оказана помощ в дупнишка болница.

Свързани статии

Оттам полицията, че по случая е образувано досъдебно производство в РУ - Дупница и е уведомена и прокуратурата.

Пътното произшествие е станало при маневра "завой наляво", но не е имало свидетели на инцидента. Причинителят на пътното произшествие ще бъде установен, гарантират властите, цитирани от БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

13-годишна мъж дупница птп
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem