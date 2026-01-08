Мъж блъсна 13-годишна в Дупница и си плю на петите

Полицията в Дупница издирва водач, блъснал вчера в с. Джерман, община Дупница, 13-годишно момиче, движещо се по ул. "Христо Ботев" в селото, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Кюстендил. Водачът не е спрял и е напуснал местопроизшествието.

На пострадалата, която е с фрактура на десния крак, е оказана помощ в дупнишка болница.

Оттам полицията, че по случая е образувано досъдебно производство в РУ - Дупница и е уведомена и прокуратурата.

Пътното произшествие е станало при маневра "завой наляво", но не е имало свидетели на инцидента. Причинителят на пътното произшествие ще бъде установен, гарантират властите, цитирани от БТА.