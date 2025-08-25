ТИР гори на магистрала "Тракия", трафикът се пренасочва

ТИР гори на магистрала "Тракия", блокирайки движението по автомагистралата. Инцидентът се случи в района на 141 километър днес.
По информация на bTV тежкотоварният автомобил първоначално е спукал гума, при което шофьорът губил контрол и превозното средство катастрофира в полето, където се възпламенява.
На място има силно задимяване, което възпрепятства преминаването на автомобили. Пътни полицаи отклоняват движението по обходен маршрут Пловдив – Плодовитово.
Движението се регулира от "Пътна полиция". Образуваха се километрични опашки от превозни средства.