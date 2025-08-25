IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
ТИР гори на магистрала "Тракия", трафикът се пренасочва

На място има силно задимяване, което възпрепятства преминаването на автомобили

25.08.2025 | 15:48 ч. Обновена: 25.08.2025 | 17:05 ч.
ТИР гори на магистрала "Тракия", блокирайки движението по автомагистралата. Инцидентът се случи в района на 141 километър днес.

По информация на bTV тежкотоварният автомобил първоначално е спукал гума, при което шофьорът губил контрол и превозното средство катастрофира в полето, където се възпламенява. 

На място има силно задимяване, което възпрепятства преминаването на автомобили. Пътни полицаи отклоняват движението по обходен маршрут Пловдив – Плодовитово.

Движението се регулира от "Пътна полиция". Образуваха се километрични опашки от превозни средства.

