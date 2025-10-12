Виктория Бекъм коментира хранителното си разстройство, защо не се усмихва?

Виктория Бекъм повдига завесата около личния си живот, разкривайки нечувани досега детайли от миналото и настоящето си.
Дизайнерката пусна своя документален филм в Netflix, в който говори за трудностите в бизнеса, любовта и ежедневието. В един от епизодите Пош Спайс коментира и битката си с хранително разстройство
Виктория Бекъм реши да бъде напълно откровена с феновете си, споделяйки за борбата с хранително разстройство и защо никога не се усмихва на снимки.
