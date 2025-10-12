Има ли "Българска следа" в историята за Троянската война?

В тракийския език е имало над две хиляди думи. Това разказа в предаването "Операция История" изследователят Андрей Киряков.

"Това е една изненада за всеки, който се сблъска с темата. Ние мислим, че тракийският език има 20 или 30, или 100 думи най-много, а те са над 2000 думи. Това са имена на местности, на градове, на реки, техни названия на божества, царски имена - всичко", посочи Киряков пред Bulgaria ON AIR.

В ефира той разказа интересни подробности за езика на траките и е неговата връзка със славянските езици.

Киряков разкри и любопитна информация за книгата "Неразказаната история за Троянската война или има ли "Българска следа" в нея".

"Четирима автори сме. Тази книга, надявам се, разширява нашия кръгозор. Защото докато гледаме само България, няма да разрешим всички въпроси. Трябва да погледнем съседните народи, да гледаме в по-широк план, за да разберем наистина как точно се е развила нашата история. И да се възприемем като част от една общност", заключи той.

Целия разговор гледайте във видеото.