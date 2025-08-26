Желязков откри нова детска градина в Костинброд

Премиерът Росен Желязков, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, кметът на Костинброд Трайко Младенов, началникът на Регионално управление на образованието Росица Иванова, депутати, заместник-министри, общински съветници и представители на Община Костинброд присъстваха на откриването на новата детска градина.

Сред представените от организаторите на събитието присъстващи е и началникът на Национална служба “Охрана“ генерал-майор Емил Тонев.

В новооткритата градина са обособени шест групи – четири градински и две яслени, които ще приемат общо 128 деца. “Слънчице“ е изградена по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020–2025 г. на Министерството на образованието и науката.

Държавата осигурява 3 899 870 лв., а Община Костинброд съфинансира проекта с още 1 367 067 лв.

Министърът на образованието Красимир Вълчев заяви, че е щастлив, че днес вижда реализацията на този дълго чакан проект. Той посочи, че детската градина е основата на духовното и интелектуално развитие и поздрави за работата кметът и общинските съветници на Костинброд, като допълни, че това е една от най-активните общини изобщо.

"За мен е радост да присъствам на тази церемония, на която се зареждам с онзи оптимизъм, когато виждаш, че правиш нещо хубаво за бъдещето на децата. Нашите деца трябва да получават знания, грижа и закрила, но най-вече да се научат на онези добродетели, които само семейството, църквата и обществото могат да им дадат”, каза Росен Желязков на церемонията.

"От един момент нататък нашите деца трябва да бъдат поверени в ръцете на достойни българи в лицето на учителите", допълни премиерът.