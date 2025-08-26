Гората.бг успя да закупи 5 противопожарни автомобила

С пари от дарители Гората.бг успя да закупи за кратко време 5 противопожарни автомобила. Събрани са над 170 000 лв. от повече от 1300 дарители.

"Когато е най-трудно, когато не достигат техника и оборудване, когато държавата е догонваща, хората отварят сърцата си. В Тополовград доставихме автомобил от Полша, той е към общинското доброволно формирование", сподели основателят на Гората.бг Никола Рахнев в студиото на "България сутрин".

Най-ценният ресурс са хората, изтъкна той. Средствата са събрани за около 15 дни Прави се предварително проучване къде даренията ще бъдат най-полезни.

"Освен концентрацията на горски пожари, търсим истински работещи формирования, които са участвали в гасенето на пожари. Проучваме дали дългосрочно ще могат да се справят с обслужването на автомобила. В Хисаря автомобилът е гасил вече над 30 пожара, 20-30 литра гориво на 100 км гори. Държавата изисква 3100 лв. екотакса, има обслужване, гуми, застраховки, трябва да има шофьори със съответната категория", обясни Рахнев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Един от автомобилите за гасене е докаран от Австрия, изминати са над 2300 км за около 50 часа.

"Когато се върнахме бях много преуморен. От пожарната в Пловдив за един ден направиха чудеса - оборудваха го, обслужиха го, личи си, че го правят със сърце", подчерта Рахнев.

Със събраните средства са закупени също облекла, ръкавици, подходящи маски, които могат да се окажат животоспасяващи при гасенето на пожар.

"Аз съм габровец от една страна, искам да направим с всичко което сме събрали най-много. Това са 15 тонови пожарни коли с помпи. Добавяме оборудване за 30 обикновени автомобила с качествени помпи с високо налягане, около 40 бара, с резервоари за вода. На разумна цена, до следващия сезон ще можем да ги включим в употреба", убеден е Никола Рахнев.

Той подчерта, че една пожарна излиза около 35 000 евро, 2500 излиза конфигурацията за останалите цивилни автомобила.

Възстановяване на горите

Сега ще се залесяват гори, изпепелени преди години.

"Не може да се залесява веднага след пожар, трябва да се изчака почвата да се възстанови, да се види дали гората ще започне сама да се възстановява. Залесява се 2-4 г. след пожарите.

В този процес ще се включи специализирани дронове.

"Ще разпръскват семена, имат опит в тази практика. Този дрон може да натовари до 40 кг семена, например семената от жълъдите - 250-300 са 1 кг. Някои иглолистни видове са 3-5 000 семена за килограм. Това са 150 000 потенциални дръвчета, които могат да бъдат разпръснати за няколко часа на труднодостъпни терени", обясни Никола Рахнев.

Гледайте целия разговор във видеото.