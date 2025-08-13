IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
И министърът на регионалното развитие проверява АПИ заради бонусите

Агенцията си е раздала над 2.2 млн. лв.

13.08.2025 | 21:20 ч. Обновена: 14.08.2025 | 00:48 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов разпореди проверка на формирането и изплащането на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на служителите в Агенция „Пътна инфраструктура" за периода от 01.01.2024 г. до 31.03.2025 година, съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

Одитът ще бъде извършен от екип на дирекция „Вътрешен одит" при МРРБ. Проверката трябва да установи дали са спазени нормативните изисквания и вътрешните правила при формиране и изплащане на допълнителните възнаграждения на служителите в Агенция „Пътна инфраструктура".

По-рано днес стана ясно, че Софийска градска прокуратура образува проверка за изплатените допълнителни бонуси за над 2.2 млн. лв. на началници в агенция „Пътна инфраструктура", като парите не са били разпределени между всички служители, а само на 174 началници на различни звена в системата.

Тази проверка е възложена на Комисията за противодействие на корупцията със срок за приключване от 2 месеца.

Иван Иванов АПИ проверка бонуси
България
