Назначения, имоти, пари - вижте какво решава Министерският съвет днес

Министерският съвет ще проведе заседание днес, сряда, 27 август, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. Проект на Решение за предложение до Президента на Република България за издаване на Указ за назначаване на главен комисар Мирослав Рашков - заместник главен секретар на Министерството на вътрешните работи, на длъжност главен секретар на Министерството на вътрешните работи.

Внася: министърът на вътрешните работи

2. Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Изменение и допълнение № 2 (Amendment 2) на Международен договор (LOA) BU-P-AAD „Sidewinder AIM 9Х Блок II ракети, свързани материали и услуги” (Sidewinder AIM 9Х Block II Missiles, associated material and services) по Програмата на Съединените американски щати за чуждестранни военни продажби (Foreign Military Sales-FMS).

Внася: министърът на отбраната

3. Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Международен договор (Letter of Offer and Acceptance - LOA) BU-P-LBL „Модул за GPS, осигуряващ поддръжка на „М-code” за военни цели“.

Внася: министърът на отбраната

4. Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имоти - частна държавна собственост, на община Бургас, област Бургас.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

5. Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот - публична държавна собственост, на Държавната комисия по сигурността на информацията.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

6. Проект на Решение за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.2.2 - обходен път на гр. Кресна - част от дясно платно, от км 396+137 до км 400+340 и етапна връзка“ , засягащ земеделски и горски територии в землищата на гр. Кресна и с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството министърът на финансите

7. Проект на Решение за одобряване на условията по проект на Договор за застраховка „Обща гражданска отговорност”, покриваща отговорността за ядрена вреда на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”.

Внася: министърът на енергетиката

8. Проект на Постановление за откриване на Факултет „Дигитални и зелени технологии“ като основно звено в структурата на Тракийския университет - Стара Загора.

Внася: министърът на образованието и науката

9. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност, част „Научни изследвания“, проведено на 16 и 17 юли 2025 г. в Копенхаген.

Внася: министърът на образованието и науката

10. Проект на Решение за одобряване проект на Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Република Южна Африка за научно, технологично и иновационно сътрудничество.

Внася: министърът на образованието и науката

11. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2025 г. за изпълнение на дейности по национални програми, одобрени с Решение № 294 на Министерския съвет от 2025 г.

Внася: министърът на образованието и науката

12. Проект на Решение за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок три години за извършване на теренни проучвания и консервация на археологически ценности върху поземлен имот в горска територия - частна държавна собственост, с идентификатор 23234.410.25 в с. Драгиново, община Велинград, област Пазарджик.

Внася: министърът на земеделието и храните

13. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност, част „Вътрешен пазар и индустрия“, проведено на 17 и 18 юли 2025 г. в Копенхаген.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

14. Проект на Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2025 г.

Внася: министърът на младежта и спорта

15. Проект на Решение за одобряване проект на Меморандум за разбирателство относно Проект „Разработване на цифрова система за сигурен и бърз обмен на информация, свързана с военната мобилност“.

Внася: министърът на отбраната