"Фалшивото сирене" набира все повече популярност, как да разпознаем истинското

Продукцията на истинско сирене у нас намалява, а в същото време имитациите на млечни продукти, известни като "фалшиво сирене", набират популярност. Само за първото полугодие на 2025 г. количеството на консумираното фалшиво сирене у нас достига близо 6000 тона, като реалната цифра вероятно е още по-висока заради сивия пазар.
"Фалшивото сирене, всъщност, няма точни терминологии, те имитират продукт", каза д-р Сергей Иванов от Асоциация "Активни потребители”. Експертът добави, че това е една изцяло българска терминология, която е била въведена преди 10 години, за да се обозначат тези т. нар. “млечни продукти”, които са произведени с добавката на немлечни мазнини, популярното палма, което му казват хората.
"Това значи по българското законодателство имитиращ продукт, фалшиво сирене, както му казваме, това е нещо, което няма в другите страни на ЕС. Това беше чисто българска инициатива", коментира д-р Иванов в студиото на "България сутрин".
Той обясни, че заради липсата на ефективен контрол имитациите вече не са ясно отделени в магазинните витрини, а търговците не се притесняват да ги продават. Често тези продукти се разпространяват и в училища, хотели и ресторанти, където потребителите трудно могат да се ориентират дали сиренето е истинско.
Причините за масовото производство на фалшиво сирене са както икономически, така и свързани с пазара.
"Повечето производители в България, които искат да хитруват, минават на измами с вода, но тези, които използват класическите имитиращи продукти, са традиционалисти. Те просто са хванали една технология и искат да се придържат към нея, защото има изгода. Не забравяйте, че цената на млечните продукти в България е по-висока, така че защо масово продължава да се прави имитация – защото има икономическа изгода", каза д-р Иванов пред Bulgaria ON AIR.
Друга причина е намаляващото доверие на българите към местните производители на сирене, както и износът на продукти на външни пазари. Това води до концентрация на пазара и до случаи, в които в малки магазини се предлага единствен продукт, без възможност за избор.
За потребителите обаче има някои начини да се ориентират. Специалистът препоръчва да се обръща внимание на етикетите – ако е ясно обозначено, че продуктът е имитиращ, или съдържа прекомерно количество вода, по-добре е да се избягва. Той също така предупреждава за маркетингови трикове, които се използват, за да се представят имитациите като истинско сирене.
Гледайте целия разговор във видеото.