IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 34

Протест в Прохода на Републиката за запазване на лева СНИМИ

Напрежение и сблъсъци с жандармерията

01.11.2025 | 12:12 ч. Обновена: 01.11.2025 | 12:13 ч.

БГНЕС

БГНЕС

1 / 10

27 правителствени и неправителствени организации започнаха безсрочен протест в Прохода на Републиката, а основното им искане е запазване на българския лев. Оставка на настоящото правителство също е сред мотивите на протеста, съобщава БГНЕС.

Малко преди началото на демонстрацията се стигна до напрежение между протестиращите и жандармерията, след като хората не бяха допуснати да застанат на пътното платно. При опит да преминат, те бяха изблъскани от силите на реда. Има няколко пострадали полицаи от жандармерията.

Организаторите заявяват, че протестните действия ще продължат, докато исканията на гражданите не бъдат чути.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Прохода на Републиката протест запазване на лева оставка правителство жандармерия сблъсъци
Новини
Виж всички новини
Лев и евро
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem