Протест в Прохода на Републиката за запазване на лева СНИМИ

БГНЕС 1 / 10 / 10

27 правителствени и неправителствени организации започнаха безсрочен протест в Прохода на Републиката, а основното им искане е запазване на българския лев. Оставка на настоящото правителство също е сред мотивите на протеста, съобщава БГНЕС.

Малко преди началото на демонстрацията се стигна до напрежение между протестиращите и жандармерията, след като хората не бяха допуснати да застанат на пътното платно. При опит да преминат, те бяха изблъскани от силите на реда. Има няколко пострадали полицаи от жандармерията.

Организаторите заявяват, че протестните действия ще продължат, докато исканията на гражданите не бъдат чути.