Зов за помощ! Тримесечният Даниел губи зрението си

Тримесечният Даниел има спешна нужда от помощ. До дни трябва да бъде транспортиран в клиника в Турция, а сумата за лечението е непосилна за родителите му. Само седмица след раждането си, той е подложен на сърдечна операция, която минава успешно, но момченцето губи зрението си с едното око. Лекарите в чужбина дават надежда, че другото може да бъде спасено.

За крехките си 3 месеца Даниел е преминал през изпитания, за които и възрастните трудно биха събрали сили.

"Седмица след като се роди, претърпя операция на сърцето, която беше успешна. За съжаление, след седмица сърцето му отново спря, лекарите му помогнаха, но това беше фатално за него, тъй като загуби рефлекс - не може да преглъща", каза Томислав.

Борбата обаче не спира дотук - лекарите откриват, че Дани няма да може да вижда с дясното си око.

"Предстои му операция в Турция, за да му спасим лявото око, защото искаме нашето дете да види кои са неговите родители", допълни бащата.

За родителите на Дани всеки ден е тъга, но и надежда, че ще си приберат детето здраво.

"Откакто се е родил на 21 май, е в трета болница подред и все още не сме си го прибрали. Не мога да опиша колко е тежко да се прибереш вечер от работа, детското легло да е празно, да знаеш, че синът ти е в болница и да не знаеш как се грижат за него. Искам да благодаря на всички хора, които ни помагат", коментира Томислав.

За да може да вижда утрешния ден и да има детство като на останалите, нека подадем ръка и да помогнем на Дани. Вижте как може да го направите ТУК.

