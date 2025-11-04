Румен Радев връчи трибагреника на 34-та българска полярна експедиция

На церемония в Гербовата зала президентът Румен Радев връчи националния флаг на участниците в 34-ата Българска антарктическа експедиция. Проф. Христо Пимпирев прие знае знамето от името на всички участващи в експедицията.

”Който владее ключа към тайните на Белия континент, той владее и нашето бъдеще”, каза Радев. Президентът добави, че един от най-значимите приноси на изследователите на Антарктида е фактът, че през годините успяха да изградят модел на успешно бъдеще за планетата — бъдеще не на войни и взаимно унищожение, а на разбирателство, приятелство, солидарност и взаимопомощ. Именно тези ценности са от ключово значение за оцеляването в суровите условия и за успеха на всяка дейност на този строг и изпитателен континент.

За четвърта поредна година българската експедиция ще плава към Ледения континент с българския изследователски кораб “Св. св. Кирил и Методий“, а първата група учени заминава на 10 ноември към полярната база “Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън.

Държавният глава посочи, че благодарение на далновидността и усилията на българските учени и изследователи, България се е наредила сред първите полярни нации. “И днес продължава да утвърждава своето място не само на Белия континент, но и на картата на световните научни достижения. Нашата изследователска база непрекъснато се разширява и модернизира, превръщайки се във все по-привлекателен център за учени и изследователи от цял свят. И тази година ние затвърждаваме стабилното си място в полярната общност с множество нови научни проекти и международни партньорства”, допълни Радев.

Той благодари на проф. Пимпирев и участниците в експедицията за научния им принос, на посланиците на държави, които през годините са оказвали помощ на българските полярни експедиции, както и на всички онези, които изпращат свои учени и изследователи в нашата база, за да задълбочаваме партньорството си и да градим един наистина мирен и проспериращ свят.

Проф. Христо Пимпирев се обърна към присъстващите, като подчерта, че "с нашия научноизследователски военен кораб доказахме, че сме морска нация".

"Освен настоящата експедиция, вече имаме редица изследвания, осъществени с нашия научноизследователски кораб. Провеждаме проучвания на морските течения, свързани с повишаването на морското равнище и глобалните климатични промени, съвместно с нашите колеги от Германия – от Океанологическия институт в Хамбург. След броени дни в Пунта Аренас към нас ще се присъединят учени от Съединените американски щати и от Португалия, с които ще изследваме морската биология на океана и влиянието на глобалните климатични промени върху този уникален жив свят, обитаващ единствената все още незамърсена част от нашата планета", допълни проф. Пимпирев и припомни, че българското присъствие в Антарктида започва с две малки бараки, най-голямата от които е едва 18 квадратни метра.

"Днес имаме цяло селище, което приютява учени от цял свят. Това се дължи на приятелството ни с нашите съседи – антарктическите държави, както и на факта, че сега ние самите помагаме на новите антарктически страни", подчерта проф. Пимпирев. "Разбира се, дължим много и на президентството, защото това е единствената институция, която се избира пряко от народа – не по партийни листи, както при парламентарните избори. Избира се човекът, достоен да бъде президент на Република България", допълни той.

Проф. Христо Пимпирев получава трибагреника за девети път от Радев и каза, че се надява да носи късмет. Изследователят каза още, че се надява Радев да успее лично да посети Ледения континент.

“Там ще заменим стария, вече излющен герб – подарен преди 20 години от президента Първанов – с нов, който да служи поне още четвърт век на нашата полярна станция. Убеден съм, че тя ще съществува и през следващия век, когато там ще работят децата на нашите деца – в един по-мирен и по-щастлив свят", заключи проф. Пимпирев.