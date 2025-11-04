Васил Петров ще представи турнето си "30 години на сцена"

Джентълменът на българската музика Васил Петров отново е на сцена – този път заедно с Разградската филхармония.

Поводът е националното турне, озаглавено "30 години на сцена", което представя едни от най-емблематичните хитове и вечни класики в симфонична версия.

"Ново сътрудничество направихме с изключително приятната Филхармония Разград и майстор Деян Павлов на диригентския пулт. Направихме три концерта, пожънахме успехи, слава Богу… Сработихме се и сега продължаваме в Горна Оряховица, Габрово, Разград, Казанлък, а догодина концертите продължават", каза Петров за "България сутрин".

В програмата звучат както международни класики, включително творби на Франк Синатра, така и български хитове в нови симфонични аранжименти.

"Да се направи хубав аранжимент предварително, след което и да се оркестрира, особено пък за симфонични оркестри, е много трудоемко занимание. По-скоро не се отдава на всеки. Човек трябва да бъде внимателен, когато подхожда към българския фолклор, за да не развали някои неща", заяви Петров пред Bulgaria ON AIR.

Певецът продължава да бъде активен на сцената не само в България, но и в чужбина.

Макар да има безброй концерти зад гърба си, трепетът преди излизане пред публика никога не го напуска, стана ясно от думите му.