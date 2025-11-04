Трима души пострадаха при катастрофа на пътя Плевен-Бяла в района на село Масларево, съобщиха от Областната дирекция на полицията във Велико Търново.
По първоначална информация са се ударили лек и товарен автомобил, в резултат на което товарният се е преобърнал извън пътното платно. Водачът е останал затиснат в кабината. Екипи на пожарната са участвали в изваждането му.
Пострадали са и двама души от лекия автомобил. Екипи на Районното управление на полицията в Свищов, Спешна помощ и пожарната са на мястото на инцидента.
Участъкът не е затворен за движение на автомобили. Причините са в процес на изясняване.
Това е един от участъците с голяма концентрация на пътни произшествия. През февруари тази година пътят беше затворен за движение заради катастрофа с камион. През август катастрофа с един загинал човек блокира пътната отсечка.